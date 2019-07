De hombre sin rostro a policía nazi

Con un nombre difícil de pronunciar en español: Jaqen H’ghar y un halo de misterio en cada una de las escenas, los seguidores de Game of Thrones vieron desde la segunda temporada a este hombre de pelo largo ser pieza vital para el personaje de Arya Stark (Maisie Williams).

Ese “hombre sin rostro”, en ocasiones llamado “nadie”, fue interpretado por el actor alemán Tom Wlaschiha, “una gran experiencia”, dijo en conversación telefónica con EL COLOMBIANO.

Paralelo a Juego de Tronos, Wlaschiha, de 46 años, participó en otra serie que se ve en Netflix llamada Crossing lines, una coproducción estadounidense, alemana y francesa en la que interpretó a un detective de la policía de Berlín, miembro de una unidad élite diseñada para investigar delitos internacionales.

Ahora llega con Das Boot, El submarino, una serie de 8 episodios de la productora alemana Bavaria Fiction, que se podrá ver en Colombia a través de Starzplay, en la aplicación de Apple TV y que narra dos historias paralelas, en el mar y la tierra, en medio de la Segunda Guerra Mundial.

Desde Alemania, el actor que habla cinco idiomas (inglés, ruso, italiano, francés y alemán) conversó de esta serie inspirada en la película del mismo nombre y que fue nominada al Óscar y al Globo de Oro en 1982, además de su experiencia en Game of Thrones.

¿Cuántas veces ha visto la película original?

“Tres veces. En los años 90 por primera vez cuando tenía 18 años, y me impresionó mucho. Y luego en la preparación de la serie la vi un par de veces más. Y sí, es una obra maestra”.

¿Es una nueva versión o remake?

“Siempre dijimos que no queríamos hacer un remake, porque no hay nada que rehacer, es decir, es muy independiente de la película que fue muy exitosa internacionalmente. Nuestro enfoque fue contar una historia diferente con una perspectiva mucho más amplia. Es por eso que también tenemos un relato en la tierra para dar a la audiencia una mejor comprensión de lo que sucedió en esa guerra”.

¿Cuál considera que es la mayor diferencia con la cinta?

“Es que la película estaba muy limitada a describir a la marina en un submarino, algo bien claustrofóbico. Ahora se cuenta la historia en un ámbito mucho más amplio y tenemos un personaje principal femenino. Hay una conexión temporal dado que la línea de tiempo de la serie sigue vagamente después de terminar la película pero no tenemos ningún personaje de la película ni nos referirnos a esta. Creo que eso es algo bueno, contamos nuestra propia historia”.

¿Qué puede decirnos de su personaje Hagen Foster y los retos como actor que tuvo al interpretarlo?

“Siempre veo las múltiples capas de un personaje que pueden ser contradictorias, que no son blanco y negro, porque la gente no es así. El público me pregunta, cómo es interpretar a un tipo malo y yo no lo veo como un tipo malo, así desde el punto de vista de la audiencia se vea así porque hace cosas malas. Como actor, siempre tratas de representar a un personaje como un ser humano. Él cree en la ideología del nazismo pero, al mismo tiempo, su país favorito es Francia. Me gustan las sutilezas del personaje y poder jugar con sus muchos tonos de gris”.

Hay un gusto por ver series europeas en América Latina ¿Por qué cree que se da esto?

“Me encanta escuchar eso y es que el mensaje ha cambiado en los últimos 10 años. Las grandes producciones salían de Estados Unidos y ahora estamos acordándonos en este continente de nuestra historia, tan rica incluso con episodios negativos como las guerras, hay mucho material para las buenas historias”.

En Colombia las producciones audiovisuales que hablan de esos episodios negativos, como el narcotráfico, no son bien recibidas ¿Qué pasa en Alemania con series que hablan de las guerras mundiales?

“Estuve en Colombia el año pasado grabando la segunda temporada de la serie Jack Ryan, en Bogotá, pasé un gran rato y noté que a la gente no le gusta hablar de ese tema porque sienten que es lo único que los extranjeros conocemos. Creo que las heridas son recientes. Si lo trasladamos a Alemania puedo decir que cada familia tiene una historia con la guerra. Mis dos abuelos la vivieron y mi hermano y yo siempre les hacemos preguntas. Y fue muy interesante hablar con ellos sobre el evento. Considero que lo que la audiencia alemana aprecia es que ahora hay una narración más vibrante y diversa. No se trata de blanco y negro, se trata de personas que vivieron ciertas circunstancias. Muchas personas estuvieron equivocadas”.