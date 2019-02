El Bronx le dio su primer protagónico en pantalla

El Bronx, el dramatizado, no solo le dio la oportunidad a José Julián Gaviria de asumir su primer protagónico en la televisión colombiana, sino que también le permitió explorar su gran pasión: la música.

El actor bogotano, de 23 años, no solo lleva el peso dramático de la historia, sino que es el que interpreta el tema central de la producción y canta todas las canciones que suenan en el seriado que Caracol emite a las 10 de la noche.

Su experiencia en la pantalla es larga, desde que debutó de niño en Padres e Hijos, hasta que llegó a roles representativos en La esclava blanca, Floricienta, Dulce amor o Tu Voz Estéreo.

Gracias a su personaje de Andrés Cárdenas en El Bronx ha recibido una avalancha de comentarios en redes sociales, casi todos positivos, que por momentos lo abruman y lo sorprenden.

“Usualmente no estoy muy conectado a las redes, no estoy muy acostumbrado a recibir ese feedback, porque participo poco, pero desde que salió El Bronx el contacto con la gente ha sido increíble, me han llenado de buena energía, estábamos muy expectantes porque la serie tiene temas que tocan muchas fibras, pero ha sido increíble, al público le ha gustado el proyecto. Me siento muy contento”, anota el rubio, que prepara para este año el lanzamiento de una producción musical propia.