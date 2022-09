Dos de las series más esperadas de este año están finalmente disponibles para los fanáticos en las plataformas, “El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder” en Prime Video y “House of the Dragon”, la precuela de “Game of Thrones” en HBO.

Ambas producciones son grandes apuestas y tienen mucho presupuesto, provienen de dos obras literarias complejas y, además, cuentan con bastas estrategias detrás, por ejemplo, el hecho de que su estreno no coincidiera con ningún lanzamiento cinematográfico importante.

Sin embargo, quienes ya han tenido la oportunidad de analizar los primeros episodios de ambos shows, afirman que “La casa del dragón” tiene más potencia. Aunque la carrera entre ambas se supone que será de largo aliento, la precuela de “Juego de tronos” tiene proyectadas hasta cuatro temporadas, mientras que “Los anillos de poder” tendrían cinco.