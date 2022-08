Alicent Hightower fue un personaje vital en el segundo capítulo de House of the Dragon, la precuela de la famosa serie Juego de Tronos que tiene a los fanáticos, y no fanáticos, generando conversación cada semana tras la emisión de uno de sus episodios.

La estrategia, sigilosa y astuta de la joven y su padre, Otto Hightower (la mano del rey Viserys) se hizo evidente al ser ella la elegida (¡alerta spoiler!) como la próxima consorte del rey.

Según lo que se ha visto en la trama, la situación le ha generado fuerte ansiedad a la joven que es interpretada por la actriz Emily Carey y muestran constantemente sus dedos, ensangrentados por cuenta de su manía de jalarse y morderse los cueros alrededor de las uñas.