Freddie Highmore cuenta cómo es interpretar a este “Good Doctor”

La mente de Shaun Murphy es capaz de seguir la trayectoria de una vena y definir en segundos lo que le pasa a un paciente en la sala de operaciones. Es un cirujano talentoso, además autista, con síndrome de Savant (competencia mental extraordinariamente desarrollada) y que posee pocas capacidades de comunicación.

Así es el personaje principal de The Good Doctor, serie ganadora como la de más audiencia mundial en los XIV Premios Internacionales de Audiencia de Televisión en su primera temporada. Se estrenó esta semana en Colombia por el Canal Sony. (Si se perdió el primer capítulo lo repiten este jueves a las 10:00 p.m.)

Quien lo interpreta es el actor británico Freddie Highmore de 28 años, el mismo niño que se recuerda en las películas Charlie y la fábrica de Chocolate. Comenzó a trabajar desde los siete, habla francés y español con fluidez, y paralelo a la actuación estudió filología española y árabe en la universidad de Cambridge. Un poco más de su experiencia en The Good Doctor en esta conversación cedida por el canal Sony para EL COLOMBIANO.

Escribió el primer episodio de esta temporada. ¿Cambió en algo su enfoque como actor al hacerlo?

“No. Todavía parecen ser procesos muy separados en términos de escritura y luego subir al set. Fue una oportunidad maravillosa, una gran sorpresa y un honor. Tuve que pasar un buen mes, más o menos, en la sala de escritores antes de comenzar a escribir. David Shore (ver informe) ciertamente me tomó bajo su ala. No puedo imaginar un mejor conjunto de personas para aprender”.



¿Qué tanto le ayudó a escribir el primer episodio la preparación de la temporada?

“Uno regresa con un poco de distancia de la serie a reiniciar de nuevo. Esto me permitió apreciar el crecimiento que Shaun Murphy ha hecho desde esa primera temporada. En este primer episodio lo veremos un poco más seguro. Ha encontrado su lugar en el hospital. No tiene tanto miedo o timidez al dar su opinión y esa confianza se verá”.

¿De dónde vino el deseo de escribir para la serie?

“Fue algo natural. Es el deseo de involucrarse continuamente, abrazar la serie tanto como sea posible y ayudar tanto como pueda. La oportunidad de escribir era otra forma de seguir siendo parte de ese mundo por más tiempo”.

¿Qué puede decir de esta segunda temporada?

(Alerta spoiler si no se han visto la primera). “Los dos eventos que dejamos fueron el gran error que cometió Shaun y la constatación de que el Dr. Glassman (interpretado por Richard Schiff) tiene un tumor cerebral. Creo que ambas cosas dictarán en gran medida la forma en que Shaun se relaciona con los demás. Hay una nueva estructura de poder en el hospital con el ascenso a la presidencia del Dr. Andrews (interpretado por Hill Harper). Y creo que aunque Shaun ha hecho mucho en la primera temporada para demostrar su valía en el hospital, tendrá que volver a hacerlo con el Dr. Andrews al mando”.

¿Le gustaría moverse detrás de cámara más adelante en su carrera?

“Sí, me encantaría hacer más de eso absolutamente a medida que pasa el tiempo. Cuando The Good Doctor termine me encantaría haber desarrollado un conjunto de habilidades en otras áreas y poder diversificarme y contar historias de una manera ligeramente diferente”.

¿Se ha acercado a usted la gente que trata el autismo?

“Sí, y han sido interacciones significativas de las que hemos tenido muchas respuestas, desde aquellos que están en el espectro o están cerca de alguien autista. Todo ha sumado para que el programa se sienta importante y valioso”.

¿Cómo se ha preparado para este papel?

“Mucho de quién es Shaun y cómo se manifiesta el autismo dentro de Shaun proviene de un guion y de la visión de David para el personaje. Al mismo tiempo era necesario, por supuesto, hacer una gran cantidad de investigación. Encontré documentales bastante útiles que siempre veo y vuelvo a ver (Autism in Love dirigido por Matt Fuller), también he leído piezas de literatura y tenemos un consultor que está a bordo del programa a tiempo completo”.

¿Qué le ha dado The Good Doctor como artista y como persona?

“Como británico, probablemente soy bastante cínico en general. Estos personajes son buenos porque nos hacen ver el mundo de una mejor manera. No es que no sea optimista o feliz, pero creo que Shaun es una persona encantadora para habitar. Retratar esa versión del mundo que él ve y en la que cree, su fe en la humanidad es genial especialmente en un momento como hoy, cuando hay tanta negatividad que es tan fácil de encontrar”

¿Existe algún peligro en representar a Shaun como un ángel o un santo?

“Sí, o un superhéroe. No lo es. Al final de la temporada pasada se e recordó a la gente que Shaun comete errores, va a tener días buenos y días malos. Y algunos días estará más cansado que otros y estará fuera de foco debido a algo en su vida personal. Y todas esas cosas van a afectar la forma en que debe trabajar” .