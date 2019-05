Fans de GOT crearon petición para rehacer la octava temporada

Esta temporada se ha recibido de manera dividida por sus seguidores. Algunos se sienten complacidos con lo que han visto y les parece natural que Daenerys Targaryen arrasara con King´s Landing, otros, como Dylan D, el creador de la petición en Change.org , la detestan argumentando que los libretistas no construyen bien la decisión de Khaleesi y sus decisiones en este capítulo son inexplicables.

Más de trescientas mil personas firmaron una petición publicada hace seis días y que se titula “Rehagan la octava temporada de Game of Thrones con escritores competentes”.

El capítulo “The Bells”, ahora el más visto en Estados Unidos y el penúltimo de la serie, ha generado reacciones repartidas por su apuesta. Y aunque convocó a millones de espectadores, registra su puntuación más baja en la plataforma Rotten Tomatoes: menos de un 47 %, cuando “Winterfell”, el primero de la octava temporada a obtuvo un 92 %.

Según TVLine, portal de noticias sobre la televisión, este quinto episodio de GOT, obtuvo una audiencia de 12,5 millones, sobrepasando el récord establecido por “The dragon and the wolf”, el final de la séptima temporada, que logró 12,1 millones de espectadores en el país del norte.

“David Benioff y DB Weiss han demostrado ser lamentablemente incompetentes cuando no tienen material de origen (es decir, los libros) a los que acudir”, afirma el usuario que según la plataforma es originario de Fort Worth, Texas en Estados Unidos.