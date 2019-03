Así es el primer tráiler de la nueva temporada de Game of Thrones

Arya, la más joven de las mujeres Star está respirando con intensidad y hasta miedo. Corre aterrada y así comienzan los 2 minutos 2 segundos que dura el adelanto de la serie más esperada del año.

“Conozco la muerte, tiene muchas caras, espero ver esta”, dice.

Luego, la voz de Bran Stark habla sobre el regreso a casa, a Invernalia “Todo lo que hiciste te trajo donde estás ahora. A donde perteneces, a casa”, dice, mientras se ven las imágenes de los dragones llegando al norte, la sorpresa de Sansa, Arya y el camino que transitan juntos Daenerys y Jon.

La voz de Jon Snow revela que las luchas de esta temporada serán épicas: “Ellos vienen, nuestro enemigo no se cansa, no se detiene, no siente”, dice. Se ve junto a Daenerys en la cripta de Invernalia.

Cersei llora, de ahí la voz de su hermano Jaime: “Prometo luchar por la vida. Tengo la intención de mantener esa promesa”.

Así transcurre el primer adelanto que HBO deja ver de su serie mimada, los caminantes de la noche se acercan y se vislumbra la que podrá ser la batalla más esperada, larga y compleja de la serie.

La octava temporada tendrá 6 capítulos, el primero que durará una hora se estrenará el próximo 14 de abril.