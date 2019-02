Actualícese con Game of Thrones sin ver todas las temporadas

Faltan 47 días para el estreno televisivo más esperado del año, el de Game of Thrones.

Actores como Emilia Clarke, que interpretan a Daenerys Targaryen, en la pasada entrega de los premios Óscar confesó en sus entrevistas en la alfombra roja que el final de la serie “impactará a la gente”.

Lena Headey, conocida en la serie como Cersei Lannister, estuvo en España en la feria Heroes Comic Con de Valencia. El diario El País de España reseñó que la actriz confesó que verá esta temporada “en casa, con amigos, mucho vino por delante y unos cuantos pañuelos”.

Y aunque no dio más detalles afirmó que considera que los guionistas de la serie han logrado un “muy buen final”.

Como preparación para octava y última temporada que viene, HBO Go lanzó una recopilación de episodios para recordar momentos claves y personajes cruciales de la serie.

La primera colección se llama Final players (Jugadores finales), “incluye 10 episodios donde se muestran los momentos más memorables de tres fuertes personajes – Daenerys Targaryen, Cersei Lannister, y Jon Snow – y su gran enemigo común, The Night King”.

Hay una segunda colección que se llama Dragons Evolution (Evolución de dragones), explican desde el canal que está dedicada a mostrar el origen y paso a través de la serie de los dragones, “para muchos fanáticos, sus apariciones en pantalla son los momentos más deseados de cada capítulo, y esta colección trae sus mejores instantes”.

Las batallas no podían faltar y por eso la tercera colección las reúne. Se llama Best Battles (Mejores batallas), “esta traerá la batalla de Blackwater Bay; Khal Drogo vs. Mago; Oberyn Martell vs. Gregor Clegane: la Batalla de los Bastardos (Jon Snow vs. Ramsay Bolton), Jon Snow vs. White Walkers, Drogon y Dothraki vs. el Ejército Lannister”.

Y por último un In Memorian (En memoria), la colección que recordará esos personajes que murieron en la serie, que no mencionamos para evitar spoilers.

La temporada final de Game of Thrones se estrena el domingo 14 de abril. Si prefiere ponerse al día con las siete temporadas puede verlas todas en HBO Go.