El papel de este médico cambió en Station 19

Cuando Ben Warren –interpretado por el modelo y actor Jason George– llegó a la vida de la cirujana Miranda Bailey (Chandra Wilson), en la famosa serie de médicos, Grey’s Anatomy, causó conmoción no solo en la estricta jefe de residentes sino en el público.

Tanto así que hace dos años, el primero anestesiólogo que hizo un viraje a la cirugía, tiene serie propia: el mismo papel, el mismo nombre, el mismo médico, pero ahora dedicado a salvar vidas como bombero. Station 19 llegó a su tercera temporada y se ve en Colombia por las pantallas de Sony Channel todos los martes a las 8:50 de la noche, en capítulos que actualmente se mezclan con los de Grey’s Anatomy (ver informe) para que no se pierda la costumbre de ver a los médicos del Grey Sloan Memorial Hospital.

En una entrevista cedida por Sony para EL COLOMBIANO, Jason George habló de los capítulos de Station 19 que se cruzarán con Grey’s Anatomy y de las relaciones afectivas, un tema vital en ambas series.

¿Cómo fue grabar el episodio de estreno de casi dos horas?

“Nada en ambas series es pequeño, así seamos en Station 19 como el hermano menor. Había que mantener la fuerza. Ese capítulo de dos horas estuvo fuera de lo común, cuando leí el guión pensé que sería eterno grabarlo porque aparentemente estábamos haciendo una película. Al final el resultado nos dejó muy orgullosos”.

¿Y el aporte de Station 19?

“Es un poco fantástico. Hay una sensación diferente que desencadena los hechos, nos muestra cómo serán los cambios en la serie para esta temporada. Es un poco más intenso. En este gran episodio varias personas y grupo de pasantes están en el bar de Joe y no estás seguro de que todos puedan salir. Así que es un programa de dos horas que creo que podrá verificar que tan fanático eres”.

¿Y cómo serán las relaciones con esta mezcla entre las dos series?

“Los eventos ahora llegan a ser exponencialmente más grandes porque ya hemos construido relaciones entre más personajes. Entonces no solo ha estado en Bailey. Ahora tienes a Jackson y Vic. Tampoco quiero hacer spoilers sobre quién más comienza a tener relaciones. La historia es que hay una línea que va hasta las 8:59 p.m. y luego a las nueve en punto comienza otra que mucha gente está comenzando a cruzar. Solía ser solo yo, pero ahora todos están involucrados”.

¿Y sobre la relación entre los bomberos?

“Somos una familia, pero como todo equipo no significa que seamos amigos. Cuando ocurre la crisis todos hacen el trabajo y cada uno ‘baila’ perfectamente para salvar vidas. Pero tan pronto como apagues ese fuego todo termina. Ese elemento estará presente. Será muy interesante los conflictos entre los personajes”.

¿Cómo sigue la relación con Miranda después de todo lo que ha pasado?

“Ben y Bailey tuvieron un gran momento en el que descubrieron que ella estaba embarazada. No quiero hacer spoilers pero sucede algo que creo y espero que los acerque más, de todas maneras recuerden que es Grey’s Anatomy, nunca puedes relajarte en tu casa. No puedes estar triste solo. Algo tiene que suceder”.

¿Es el momento ideal para ambas producciones?

“Es ya la temporada tres de Station 19. Si has estado viendo Grey’s Anatomy, pero no has estado viendo nuestra serie, primero te digo: ¿Qué pasa? (risas) Pero ya al grano puedo decir que nunca ha habido un momento más perfecto para ver este programa. Si te ha gustado Grey’s en las últimas temporadas, Station 19 es otra manera de ver la acción fuera de una sala de operaciones. Es la calle, tenemos explosiones, peligro, podemos romper cosas”.