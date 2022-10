¡Para que no se enrede! Estos son los hijos de Rhaenyra y Alicent en House of the Dragon Que Rhaenyra estuviera en su sexto parto en el último capítulo confundió a más de un espectador de House of the Dragon. Los seis hijos los han mostrado y por el contrario los cuatro de Alicent, no. Lo aclaramos.

Rhaenyra y Alicent, dos personajes vitales en House of the Dragon. FOTOS Cortesía HBO Max

Los niños en la imagen, de izquierda a derecha: Lucerys, Jacaerys y Joffrey. FOTO Cortesía HBO Max

Lucerys, Rhaenyra y Jacaerys en una escena de House of the Dragon. FOTO Cortesía HBO Max

Los grandes Aegon y Aemond: Tom Glynn-Carney y atrás Ewan Mitchell. FOTO Corrtesía HBO Max