En la producción se destacan varios nombres que ya habían tenido que ver con Juego de Tronos y que como dijo uno de los directores, Miguel Sapochnik, eso ayuda a que tengan claro qué funcionó, qué no, en qué hay que mejorar y también evolucionar. También hay nombre nuevos, porque es bueno refrescar y traer nuevas miradas tras el éxito abrumador de la primera entrega. Estos son algunos nombres tras la producción de House of the Dragon.

Este domingo 21 de agosto fue el estreno de House of the Dragon o La Casa del Dragón, la precuela de la afamada serie Juego de Tronos que ha generado, además de expectativa, emoción en los fanáticos de las historias de Westeros (Poniente) y de las casas involucradas en esta historia.

George Raymond Richard Martin es el autor del libro “Fuego y sangre”, que es la base de la nueva serie House of the Dragon . Martin es también el autor de la serie de novelas titulada “Canción de hielo y fuego” (en la que se basó la serie Game of Thrones y de las que le faltan dos títulos: Vientos de Invierno y Sueño de Privamera)

Miguel Sapochnik dirigirá 3 episodios de House of the Dragon. En su batuta estuvo el primero que ya se vio. FOTO Getty

Este compositor es muy conocido ya por la creación de la música de Game of Thrones. Sus partituras se escucharán también en House of the Dragon. FOTO Getty

Se graduó Summa Cum Laude (la máxima calificación posible en doctorado) de la Universidad de Berklee en 1998. Además de GoT, su trabajo en televisión incluye Person of Interest y Westworld, además de que compuso la música para el videojuego Clash of the Titans.

Ryan J. Condal escribió toda esta temporada de House of the Dragon. FOTO Getty

Este guionista y productor ejecutivo figura como creador de House of the Dragon. En los videos de la producción cuenta que llegar a escribir esta serie es un sueño cumplido: “George y su forma de escribir fueron una gran influencia para mí, es una sensación increíble lograr el trabajo de mis sueños”, dijo.

Condal es recordado por haber creado y producido, al lado de Carlton Cuse la serie de televisión Colony (2016-2018). También fue guionista de las películas Hercules (2014) y Rampage (2018).

El escritor cargó con la responsabilidad de entregar un libreto que hiciera olvidar la criticada temporada de Game of Thrones y Martin dijo que había quedado muy satisfecho con su trabajo (el creador de los libros ya se vio 9 episodios)

También hay 13 directores de arte

Si algo se ha destacado tras el primer episodio de House of the Dragon es la estética de la serie. Los directores de arte trabajaron de la mano con los directores y el escritor para, no solo recrear escenarios conocidos, sino también armar otros nuevos con toda la estética de Juego de Tronos.

Lo particular es que no figura personal del equipo de arte de GoT en House of the Dragon. En este nuevo grupo de trabajo se destaca el catalán Fernando Contreras Díaz, nacido en España, licenciado en Bellas Artes y con un posgrado en Producción Cinematográfica de la Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya.

Por ahora la crítica ha sido favorable con la serie. Lo que escribió el periódico The Guardian resume lo que los fanáticos están compartiendo en redes sociales: un éxito rotundo cercano al de Game of Thrones: “House of the Dragon parece estar listo para convertirse en el juego de ajedrez político de siete dimensiones que fue su predecesor, diseñado para recompensar a los fanáticos acérrimos de la fantasía (...) En resumen, todo es como lo fue en el apogeo de GoT. Divertido, propulsor, genial y sonando aceptable. Y eso, después del final extrañamente pobre de lo que había sido un éxito rotundo, es un alivio”.

El alivio lo sienten hoy los seguidores de la saga tras este primer episodio, ¿seguirá el romance cada domingo?