Fuego y sangre, dos palabras que resumen de manera precisa la historia de la dinastía Targaryen en Poniente y que le dan nombre al libro que George R.R. Martin lanzó en 2018. El autor no ha podido terminar la saga Game of Thrones, por la que es muy conocido: le faltan dos novelas. La audiencia conoció esa historia familiar, dosificada, en Game of thrones (Juego de tronos en español), una de las mejores series en la historia de la televisión, según listados de Rotten Tomatoes, Rolling Stones y The Hollywood Reporter, y en el rostro de dos herederos de la parentela: Daenerys y Viserys Targaryen. Hoy se profundizará en el relato de esta casa en pleno: se estrena por HBO Max una precuela llamada House of the dragon (La casa del dragón en español) que sucede 172 años antes de Game of Thrones, cuando los dragones reinaban en Poniente. ¿Quienes llegan? A Daenerys los televidentes la conocieron como Khaleesi, la madre de dragones, rompedora de cadenas, la que no arde. Fue la gran protagonista de Game of Thrones y según Ryan J. Condal, el showrunner de House of the dragon, se verán sus ancestros en todo su apogeo. “Aprenderemos de qué se trataba lo que Daenerys perdió y trató de recuperar a lo largo de la historia”.

Matt Smith, el actor que interpretará al príncipe Daemon Targaryen, recalcó en una rueda de prensa internacional que esta no es la historia de Daenerys sino de sus ancestros, es un relato previo al que la gente vio en las ocho temporadas. “Es cierto que Daenerys fue icónica, pero en esta serie ni siquiera existe y a futuro será como mi tataranieta”, y ni siquiera llega a serlo porque será casi la novena generación. “Son casi 200 años antes, es una sensación distinta, es una familia que no se ha explorado”, detalló el actor. De nuevo, el creador de este universo de drama y fantasía medieval, George R.R Martin, llega como productor ejecutivo. “Esta es una historia de seres humanos muy defectuosos capaces de hacer cosas buenas, monstruosas. Capaces de coraje, de cobardía, estos son el tipo de personajes que más me gustan”, declaró el escritor en un video que compartió HBO. La historia Comienza con Jaehaerys Targaryen, el viejo rey, cuarto Targaryen en gobernar Westeros (Poniente). Tenía solo 14 años cuando ascendió al trono de hierro y gobernó durante 55 años. Un momento muy pacífico. “Viserys I, es el heredero, fue elegido por el Gran Consejo y toma el control cuando muere Jaehaerys y es quien reina sobre los siete reinos. En ese momento había muchos Targaryen”, explicó Martin. Game of Thrones se centró en los Stark y los Lanister, para House of the dragon los Targaryen son el centro, pero aparecerán dos familias antes desconocidas y grandes protagonistas: los Velaryon y los Hightowers, entrelazando alianzas y también buscando poder, al lado del poder. Martin vio nueve de los 10 episodios en varias etapas, se le nota muy entusiasmado: “Es poderoso, es visceral, es oscuro, es como una tragedia de Shakespeare”, dice sobre el programa. “Todos los personajes son defectuosos, humanos. Hacen cosas buenas, cosas malas. Están motivados por el ansia de poder, los celos, las viejas heridas. Tal como los escribí”, comentó.

Rhaenyra y Daemon Targaryen, dos personajes vitales en esta Casa del Dragón. FOTO Cortesía HBO

Hay una teoría en todo el universo de Game of thrones sobre esta familia: dice que cuando nace un Targaryen lanzas una moneda, de un lado sale la grandeza, del otro, la locura. Y Matt Smith, el actor que interpretará al príncipe Daemon Targaryen, en House of the dragon, dice que para su personaje la moneda ni siquiera ha aterrizado, “está en un vértice”. Smith, una cara conocida por sus papeles del Duque de Edimburgo en las primeras temporadas de The Crown, añade que esa grandeza y esa locura se trasmite mucho en cada Targaryen, “y también se trasmite la violencia y eso los permea a todos y lo tienen en cierta medida”. Datos de la nueva serie Es dirigida por Miguel Sapochnik (de origen argentino), quien tuvo a su mando varios capítulos vitales en Game of thrones como La batalla de los bastardos y Vientos de invierno (temporada 6) o La larga noche y Las campanas (temporada 8). “Me siento increíblemente responsable con el programa original. Volver a Westeros era un desafío muy grande, hay que comenzar por respetarlo, no puedes empezar a hacerlo diferente porque sí”, comentó en otro video de la producción en el que agregó que haber trabajado antes en la famosa serie le ayudó a darse cuenta de lo que funcionó y lo que no en Game of Thrones, “qué queremos mejorar y cómo queremos evolucionar”.