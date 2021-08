La carrera de Johanna Fadul en la actuación cambió de la noche a la mañana todo gracias a Daniela, el personaje que interpretó en la saga internacional Sin senos sí hay paraíso.

Desde ese momento su nombre trascendió fronteras, tanto así que tiene club de fans en Turquía y Grecia y constantemente le escriben desde países asiáticos, felicitándola por su trabajo.

Pese a que el proyecto se emitió por primera vez hace más de cinco años, se sigue retransmitiendo en el mundo entero, tanto así que Telemundo volverá a emitir desde este jueves 26 la segunda temporada, en la que Johanna interpreta a Daniela, una de las villanas de la historia.

¿Qué sensaciones está experimentando con este regreso a la pantalla chica?

“Pues imagínate la dicha, volver después de esta pandemia tan horrible que nos llevó al encierro absoluto, ojalá se reactiven otra vez todos los canales, todas las producciones para que sigamos trabajando y podamos seguir entregando diversión, para que la gente se desconecte del estrés del trabajo, de la vida, de todas las cosas. Particularmente quiero sentarme a ver esta serie porque está increíble y por estos personajes que me vuelan la cabeza y me sacan de mi estrés”

¿Se puede afirmar que su vida como actriz es otra después de haber interpretado a Daniela?

“Tal cual, a pesar de que ya son como 17 años de carrera, Daniela sacudió mi vida laboral para bien, para darme un estatus, dejé la vara altísima y me parece increíble.

La verdad que ha sido una gran bendición este personaje y este proyecto en mi vida y creo que no solo en la mía, sino en la de todos los que hicimos parte de Sin senos sí hay paraíso”.

¿Proyectó que este personaje y la serie iban a tener todo este boom?

“Jamás, pero el día que dieron el claquetazo, cuando arrancó la grabación, se hizo una reunión con todo el elenco y me llamó el productor y me dijo ‘Johanna, no tienes ni idea lo que se te viene, lo que te corre pierna arriba y ojalá no se te olvide de dónde vienes porque no sabes lo que se te viene’. Nunca tuve la dimensión de lo que ha sido este proyecto del que ya pasaron varios años, por lo menos cuatro años, dándole la vuelta al mundo. Es maravilloso”.

¿Cómo manejó esa explosión de popularidad de un momento a otro?

“Hay que tener los pies en la tierra, también pienso que si esta oportunidad me hubiera llegado antes, años atrás, no hubiera sido tan madura y no lo hubiera recibido así con los pies en la tierra. Ahora comprendo la dimensión de este trabajo, entiendo que te vuelve inspiración para miles y millones de personas, pero independientemente de eso no puedes dejar de lado el ser humano, porque a la final eres como todo el mundo.

Hay muchos artistas que suben como palmeras y caen como cocos, por eso hay que saber mantener el balance y no dejar de ser lo que uno es”.

¿Qué características personales le aportó al personaje para volver más villana a Daniela?

“Muchos, a mí eso me costó. De hecho, a veces cuando tenía escenas con César Mora, que es un señor actor, de respeto, y me tocaba maltratarlo, hacerlo sentir mal, pero obviamente la misma experiencia y la práctica te lleva a soltarte, a ser más flexible y después yo le decía ‘Cesitar perdón’.

Tú creas el personaje sobre la marcha, a medida que lo vas haciendo lo vas madurando y le vas sacando cositas y le vas como agarrando confianza, claramente respetando los límites y los lineamientos que te marca el director y el libretista”.

Johanna, a propósito de este tema ¿deja el personaje en el set o hay veces se lo lleva para la casa?

“Yo me quitaba el vestuario de Daniela y le decía chao. En mi casa era Johanna, aunque Juanse, mi esposo, dice que yo a veces me llevaba el personaje para la casa (risas), pero mira que si pasaba algo mágico o psicológico o no sé cómo llamarlo y es que de verdad yo me vestía, me ponía las extensiones y la ropa de Daniela y chao Johanna, automáticamente era el personaje, pero decían ‘corte, fuera del aire’ y se iba a dormir Daniela y llegaba Johanna”.

Con Juanse Quintero (el esposo) lleva una relación muy espontánea en redes sociales ¿qué tan complejo es eso que la gente participe tanto en sus decisiones?

“Justamente ahorita estoy pasando por una situación como complicada en mis redes sociales, porque monté un vídeo, que por la edición que le hicimos se prestó a malas interpretaciones, y tengo las redes incendiadas, quedé como una maltratadora de animales, cuando es falso, al contrario, deberían ver la forma en la que viven mis perritas. La gente está extremadamente ofendida y no tienen ni idea de los comentarios tan fuertes que me ponen, pero bueno, son cosas que hay que confrontar”