Jota Mario: Cuatro décadas de entrega a la televisión

“Al final, pensando que era un programa piloto, decidí estar ante la cámara y me dejaron”, así le narró, en agosto de 2009, Jota Mario a Revista Viernes, de EL COLOMBIANO, sus inicios en la pantalla chica.

Así nació Valores humanos un programa que terminó presentando, porque los otros dos candidatos (Rodrigo Correa Palacio y Baltasar Botero) no aceptaron.

Las bromas entre los dos eran frecuentes en sus respectivo programas. Pacheco le decía “el bobito” a Jota.

Precisamente, sobre Pacheco siempre mostró su incorformidad por la manera en el que salió de la televisión, “por la puerta de atrás”.

También consolidó un nombre alrededor de magazines como Telesemana, Domingos gigantes, Dominguísimo o Indiscretario con Jota Mario, que se emitía por Teleantioquia.

En Caracol estuvo 15 años, en espacios como Día a Día y Sábados felices, donde tuvo el reto de reemplazar al mítico Alfonso Lizarazo, creador del programa de humor.

“Para mí cada programa es como si fuera el primero. No me queda ninguna frustración, el solo hecho de llevar más de 35 años y seguir en los primeros lugares, con el cariño del público, es algo muy bonito. No todo el mundo lo puede contar”, le contó en 2015, nuevamente a Revista Viernes.

Muy buenos días

Tras un corto paso por el Canal 1, donde se reencontró con Pacheco, asumió en 2002 la dirección y presentación de Muy buenos días, en RCN, matutino en el que estuvo hasta septiembre de 2018, cuando el canal decidió sacar el programa del aire.

“Soy un hombre de proyectos, de planes, soy una animal de trabajo”, frase que quedó plasmada en la nota que EL COLOMBIANO le hizo acerca de su 30 años en la televisión, reflejaban su disciplina y tesón. Durante 16 años que estuvo en Muy buenos días cada mañana se levantaba a las 3:00 a.m. y una hora después ya estaba en el canal, coordinando todos los detalles de la emisión diaria del magazín, donde estuvo acompañada por mujeres como Carolina Cruz, Laura Acuña, Jessica Cediel, Milena López y Mabel Cartagena, entre otras.

Espontáneo, alegre y dicharachero, Jota siempre tuvo un gran espíritu solidario, que dejó manifiesto durante varios años cuando se realizaban en Medellín las jornadas de recolección de fondos económicos del Comité de Rehabilitación de Antioquia, en los que siempre estuvo conduciendo las transmisiones que hacía el canal regional Teleantioquia.

Desde su salida de Muy buenos días se había dedicado a su canal en YouTube en el que subía videos sobre diferentes misterios de la humanidad.

Esta semana debía asumir el cargo de director de entretenimiento en Canal RCN,