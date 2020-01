Los nuevos retos de la actriz Juana del Río

Su pasión por las diferentes historias en las que ha participado es tal que ha pasado por situaciones riesgosas, en su intención de hacer escenas más reales y creíbles. En las grabaciones de La ley secreta, en la que interpretó a una policía infiltrada, en una toma de acción recibió un golpe contra una pared, tras el que le tuvieron que tomar siete puntos en la cabeza y sufrió hematoma cerebral.

“En Frontera Verde, en una escena en la que me tiraba al Amazonas, el río me debía llevar, así que comencé a flotar, la corriente estaba muy fuerte, estaba muy asustada y de un momento a otro comencé a sentir ruidos desorientadores, empecé a oír la voz de mi mamá, fue superconmovedor, no sabía qué hacer, salí del agua y los paramédicos me atendieron y quedé conmovida todo el día, sentí que el río me habló”, recuerda sobre la experiencia de rodar en la selva.

Este 2020, además del proyecto al aire con Caracol, comenzará a grabar en Bogotá una película coreana para la que audicionó durante tres meses y finalmente fue seleccionada. “El director no habla inglés ni el español, siempre estamos con traductores, el protagonista está aprendiendo nuestro idioma para la película y yo soy la chica colombiana que conoce en Bogotá”.

Pese a que está actuando desde los cuatro años, los medios audiovisuales no estaban en su Norte, visualizaba un camino en la academia. Hoy disfruta al máximo lo que está viviendo en las pantallas, tanto en cine y en televisión, una experiencia que define como fantástica”.