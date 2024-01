Kaitlyn Dever es el nombre de la actriz que encarnará al personaje de Abby, uno de los más relevantes en esta nueva entrega de la aclamada serie The Last of Us de HBO, inspirada en el videojuego que lleva el mismo nombre.

La serie, que se ha llevado varios premios, entre ellos The Game Award a la Mejor adaptación y el MTV Movie Award al mejor dúo en la pantalla, anunció que la actriz estadounidense, de 27 años, es la encargada de darle vida a este papel protagónico, aunque villano.

“Nuestro proceso de casting para la segunda temporada ha sido idéntico al de la primera: buscamos actores de talla mundial que encarnen el alma de los personajes del material original”, dijeron a Variety los cocreadores de la serie Craig Mazin y Neil Druckmann.

“Nada importa más que el talento, y estamos encantados de que una artista aclamada como Kaitlyn se una a Pedro, Bella y el resto de nuestra familia”.

La actriz también compartió una publicación en su Instagram, anunciando su llegada al proyecto televisivo de streaming.