Así es el nuevo papel de Julian McMahon en la TV

Los 47 capítulos en los que participó en Charmed (Hechiceras) y los 100 que protagonizó en Nip/Tuck (entre 2003 y 2010) lograron que Julian McMahon se volviera una cara conocida. Hijo de un exprimer ministro en Australia (Sir William McMahon), empezó a estudiar derecho y economía. Se dio cuenta de que ninguna carrera era la suya y emprendió una como modelo.

La actuación llegó en 1993 cuando se mudó de Australia a Estados Unidos y de ahí no ha parado. La base de datos Imdb –Internet Movie Databased– recuenta 38 créditos de este actor que hoy es el protagonista de la nueva serie de Universal TV, FBI: Most Wanted, que se emite todos los jueves a las 9:00 de la noche.

De su nuevo papel , los retos que han implicado y su futuro, habló en esta entrevista cedida a EL COLOMBIANO.

¿Por qué escogió este rol?

“Un buen indicativo fue la relación con CBS. Luego, cuando leí el libreto me di cuenta de que estaba muy bien escrito y los personajes bien creados. Después hablé con Dick Wolf (ver radiografía) sobre la serie y las expectativas, lo que se quería lograr, lo que él quería, lo que yo quería, y con eso tomé la decisión”.

¿Qué tal la experiencia de trabajar con Dick Wolf?

“Genial, he visto La ley y el orden desde que me acuerdo. Cada vez que veo el universo que ha creado con sus programas, las sorprendentes series que ha hecho, el tiempo que llevan teniendo éxitos me doy cuenta de la gran oportunidad que tengo al trabajar con él. Es una persona que lleva haciendo bien su trabajo durante tanto tiempo, eso le da seguridad a cualquier actor”.