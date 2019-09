La vida de Spinetta contada por su hija

Como artista, Luis Alberto Spinetta fue tan importante que medios especializados como Billboard, Rolling Stone y MTV lo catalogaron como un ícono, el mejor de la historia del rock argentino por sus canciones y presencia escénica.

Como persona se sabía que “el flaco”, como lo llamaban, era un hombre disciplinado y con muy buen sentido del humor. Su hija mayor Catarina cuenta que en el documental Bios, de NatGeo, que lleva como título Vidas que marcaron la tuya, mostrará material inédito y descubrimientos sobre su pasión y talento en la pintura. EL COLOMBIANO habló con Catarina sobre este espacio que presentará.

¿Cómo fue el proceso de crear el documental?

“Primero fue el contacto con nosotros y la productora Underground, luego National Geographic se encargó de todo el relato, yo me ocupé de lo familiar, la parte artística, la presentación. Con mi mamá hicimos algunas escenas más familiares, mostrando algunos momentos que nos parecían importantes, no solamente lo artístico, sino su lado humano, de padre y esposo”.

¿Qué descubrió en este viaje a la vida de su padre que la hiciera llorar, que la hiciera reír y que no sabía?

“Todas esas horas de material inédito que jamás había visto, me hicieron conectarme con él en ciertos momentos y me conmovió mucho. La emoción llegó al momento de escuchar versiones en vivo de algunas canciones. Me reí con la cantidad de tonterías que hacía delante de una cámara y descubrí esa parte de artista plástico, el dibujante brillante que fue, sabíamos que lo hacía bien, pero al hacer curaduría del material me encontré con obras que me dejaron impactada por la cantidad y calidad”.

¿Qué se recoge de los momentos finales de Spinetta?

“En principio, la enfermedad es algo impensable y más un diagnóstico tan terminal, por lo tanto, la sorpresa nos agarró infraganti, a él y a toda la familia. Lo que logró entender es que lo había dado todo, él nos supo decir que no se quedaba por nada, que había tenido una vida maravillosa y con sus palabras textuales ‘con ese canal de infinito de energía creativa’, por lo tanto llegó a ese momento abrazado a la vida a través nuestro y despidiéndose de su propia existencia, pero sin miedo, él no tenía miedo. Fue acurrucarse con sus amores, con su familia, acompañadísimo de todos nosotros”.

¿Alguna anécdota que quedó por fuera de Bios?

“Bastantes, no te podría dar ahora un ejemplo puntual, pero básicamente en temas como que era un tipo bastante generoso, que se conectaba fácil con los demás”.

Usted ha sido presentadora ¿cómo afrontó estar al frente en un documental sobre la vida de su padre?

“Fue un desafío enorme, pero un sí rotundo. Lo sentí en el corazón, me parece muy importante que su música y su obra llegue aún más lejos. Yo, como hija y entendiendo el hecho de haber trabajado muchos años en el medio, siento que debo rendir mi homenaje de alguna manera. El documental podrá llegar a mucha gente y se difundirá su legado musical”.