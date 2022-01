¿Todavía Game of Thrones? Esto fue lo más visto en Colombia en DirecTV en 2021

Este lunes la plataforma de streaming presentó las cifras más destacadas en el consumo de los colombianos en 2021.

En DirecTV GO los contenidos en vivo y la programación deportiva fueron lo más destacado. El ranquin incluye lo más elegido por los usuarios en cuanto a eventos deportivos, contenidos On Demand y canales en vivo.

Lo más visto

El partido entre Italia vs. España por la semifinal de la Euro 2020 fue lo más visto por los clientes de DirecTV GO en Colombia en cuanto a programación deportiva, seguido por la final entre Italia vs. Inglaterra y el duelo entre Croacia y España por los octavos de final.

En cuanto al On Demand (ver contenido en el momento que prefiera), además de los eventos deportivos, como highlights (destacados) y resúmenes de partidos, también crecieron en consumo las series, películas y documentales del catálogo de DirecTV GO. Lo más visto por los usuarios colombianos fueron Game Of Thrones, El Cuento de la Criada y Sex and the City.

Cabe destacar que de estas tres series la primera terminó en 2019, la segunda tuvo una nueva temporada el año pasado y de la tercera se estrenó en diciembre And Just Like That... Un nuevo capítulo de Sex and the City.

Continúan el listado de las producciones audiovisuales más demandadas por los usuarios de DirecTV las siguientes series (y una película):

Yellowstone

Chernobyl

Succession

Los Soprano

This is us

Harry Potter y la piedra filosofal

The Walking Dead