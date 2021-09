Desde que tiene memoria, la vida de Mariana Gómez ha girado alrededor de la música. A los nueve años ya había grabado sus primeros temas y a los 13 ya escribía su canciones.

La paisa estudió teatro musical y así se encontró con la actuación. En televisión debutó como protagonista de la novela musical Loquito por ti, al lado de Variel Sánchez, en la adaptación a la pantalla chica de la vida del Loko Quintero.

También estuvo con RCN en La ley del corazón, Enfermeras y en la comedia Chichipatos de Netflix. Desde 2018 hace parte del elenco La reina del flow, en sus dos temporadas al aire, en la que interpreta al “Huracán” Irma.

¿Qué tan complejo fue meterse en la piel Irma?

“El proceso de Irma fue hermoso, en la primera temporada entra en la mitad de la serie y ya sobre el final se desarrolla su historia personal y justo ahí termina la producción, pero esta segunda nos da la oportunidad de verla de tiempo completo. Ha sido el personaje que más he disfrutado interpretar porque es muy real, no es ni buena ni mala, tiene mil matices, no es ni negro ni blanco, es una mujer ambiciosa, llena de sueños, pero a la vez generosa, con muchos valores, y eso permitió que lo que estaba escrito en el papel, en el libreto, fuera más humano en pantalla”.

¿Cuál es su cercanía con el reguetón?

“Yo claramente crecí con el reguetón, lo escucho desde que tengo nueve años, me encanta, es lo que bailo en las fiestas, pero nunca consideré cantarlo. Cuando estaba pequeña interpretaba pop, pero Irma me permitió cantar urbano y no fue fácil. Aunque lo parezca, es un estilo que exige meterse de lleno en el género para expresar credibilidad, me puso a oír tanto reguetón que ahora no puedo parar”.

¿Va a seguir en el género urbano?

“Ahora que retomo mi proyecto musical, acabo de lanzar mi sencillo Medio Loca, siento que esa cercanía que tuve gracias a La reina del flow me regaló muchas herramientas para poder fusionar mi música, ponerle ese toque urbano. No voy a encasillarme en un solo género, eso lo decidí desde que retomé las riendas de mi carrera, yo lo que quiero es hacer buenas canciones y voy a hacer de todo un poquito y muchos de esos temas van a tener esa fusión con los ritmos urbanos”.

¿Qué se sigue tras el final de La reina del flow 2?

“Estoy grabando con Caracol una historia basada en la vida de Arelys Henao, la interpreto a ella, a nuestra reina de la música popular. La vida te lleva por el camino que es, llevo muchos años metida con ese género, con esa influencia, y justo llega a mi vida este proyecto. Estoy muy feliz, clavada grabando 24/7, comenzamos en mayo y terminamos en diciembre”