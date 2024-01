Se estrena Masters of the air, la miniserie que completa la trilogía bélica de la TV Primero fue Band of brothers y luego The Pacific. Ahora llega esta miniserie también producida por Tom Hanks y Steven Spielberg que estrena este viernes 26 de enero dos episodios por Apple TV+.

Callum Turner y Austin Butler en la miniserie Masters of the air , de estreno hoy. FOTO cortesía apple tv+

Callum Turner y Austin Butler en la miniserie de 9 episodios Masters of the air. FOTO Cortesía Apple TV+

Idéntico a su padre. Él es Rafferty Law, el hijo del actor Jude Law y quien participa en esta miniserie. FOTO Cortesía Apple TV+

Barry Keoghan destacó el vestuario tan detallado de esta miniserie. FOTO Cortesía Apple TV+.