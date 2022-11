Hay una familia oscura, macabra y medio loca que se hizo famosa en los años 60 gracias a una serie de televisión que los retrató en carne y hueso luego de haber nacido en una historieta escrita por Charles Addams para el diario The New Yorker: la familia Addams.

Tim Burton fue increíblemente colaborador, me invitó a pensar en mi época de escuela, me dijo: ‘Piensa en la escuela, apuesto a que odiabas la escuela’, y yo odiaba la escuela (risas). Hacerlo desencadenó un gran viaje de recuerdos para mí. Para todos en genera l es una experiencia compleja, fresca y poderosa que realmente nunca nos abandona. Y el tipo de experiencias que tenemos en la escuela nos moldean y pueden marcarnos para bien o para mal el resto de nuestra vida. Entonces después de hablar con él fui capaz de ver el guion de una forma totalmente nueva y con posibilidades, él me aseguró además que no tuviera límites y eso fue genial para mí. Sería un personaje que se movería y comportaría de una manera totalmente diferente a la mía, supe que sería una oportunidad creativa muy emocionante”.

“Cuando Tim y yo hablamos por primera vez, lo hicimos a través de Zoom. Me explicó por qué Weems era importante en la historia y en la dinámica entre ella y Merlina. Y eso me alertó sobre las posibilidades de lo que Weems podría ser. Merlina genera una aversión intensa entre las personas, puede haber algo ahí que está causando una fricción, que es tal vez una piedra en el zapato o la fijación, la obsesión o la sensación de que esa persona tiene algo que el otro carece.

Ese papel lo interpreta la actriz británica Gwendoline Christie , la recordada Brienne of Tarth de Game of Thrones. EL COLOMBIANO habló con ella de su experiencia en esta serie, de este nuevo personaje y lo que significan “Los locos Addams” en la historia de la televisión y el cine mundial.

Hablando de eso, de las posturas y la ropa, hay muchas cosas que destacar de su personaje como esos acercamientos que la cámara le hace a su cara, a su sonrisa, cuando levanta una ceja, etcétera, ¿Qué retos supuso eso para usted, porque era hablar con la cara?

“Hay mucho de eso en la elevada y estilizada forma del trabajo de Tim Burton y de que es un gran artista, tan magistral en su ejecución de esos planos, siempre son tan hermosos. Su trabajo tiene una forma clásica, pero hay algo entretenido o exquisitamente bello. Realmente Tim y todo el equipo creativo me han hecho ver totalmente diferente a lo que he visto antes y en ocasiones me hicieron sentir hermosa, la verdad que eso fue una experiencia nueva para mí en el trabajo”.

Gwendoline, hay toda una nueva generación que tal vez no conoce a la Familia Addams, ¿qué decirles de ese legado que han dejado en la historia del cine y la televisión?

“Siento que la Familia Addams se traduce a través de los tiempos. Siento que realmente perdura. Le habla a la gente porque, en última instancia, se trata del raro. Son dos cosas: es el extraño que creo que muchos de nosotros nos hemos sentido, pero también es sobre una familia y cómo funcionan las familias con todo su amor y frustración. Y creo que cada persona dentro de la Familia Addams no tiene miedo de dejar ondear su bandera de rareza y expresarse con total autenticidad. Y eso es lo que a la gente le gusta tanto. Llega con tanto entusiasmo cuando ves a la gente siendo ellos mismos sin filtros”.

Me gustaría que hablara sobre las locaciones, hay muchos lugares hermosos en los que se filma la serie...

“Sí, rodamos en Rumania. Nunca había estado en Rumania. Fue una experiencia extraordinaria, los montes Cárpatos no se parecen a nada que haya visto nunca, rodamos allí en otoño, así que las hojas estaban cambiando de color. Recuerdo que un día, mientras conducíamos hacia las montañas, era realmente tan extremo y extraordinario, estas montañas parecen no tener fin, y la escala es diferente a la que he visto nunca, y luego los exquisitos castillos que salen de la nada, esos castillos que inspiran a Drácula, así que te sentías como si estuvieras en el corazón de la inspiración del horror gótico”.