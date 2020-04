¿Qué hay en televisión estos días de Semana Santa?

Por estos días la oferta de cine inspirada en los relatos de la Biblia es bastante habitual en la pantalla chica, la reprogramación de cintas como Ben Hur, Los diez mandamientos o El manto sagrado, vuelven a llenar las pantallas, esta vez en momentos de cuarentena. Hay otras opciones, relacionadas o no con la religión. Canales y plataformas han dispuesto de estrenos y programaciones especiales para pasar estos días santos en casa teniendo en cuenta que salir no es una opción. Le puede interesar: ¿Por qué siempre volvemos a ver las mismas películas en Semana Santa? Estas son algunas de las opciones disponibles para este fin de semana. Yo conocí a Jesús - History 2

Esta miniserie se emitirá por tres noches consecutivas y narra la historia de Jesucristo, desde la perspectiva única de las ocho figuras fundamentales en su vida, como la Virgen María y Poncio Pilato. Será de viernes 10 de abril y hasta el domingo 12 a las 10 de la noche. ¿Cómo lograron esto? Cuenta el canal que se usaron textos bíblicos y se reunieron a algunos de los a expertos en teología más prestigiosos y líderes religiosos más respetados del mundo, “la serie combina los Evangelios canónicos, fuentes históricas y contexto cultural para recrear un relato completo de Jesús: el hombre y el Mesías. Yo conocí a Jesús, también, revela su viaje a través de un complejo mundo de reyes, políticos, reformistas y soldados en una lucha de poder turbulenta durante una época de cambio revolucionario y lleva a los espectadores a este mundo dramático para descubrir una historia jamás contada”, detallan desde el canal.

Yo conocí a Jesús se verá en History 2. FOTO Cortesía

Hermanas Clark: Las reinas del Góspel - Lifetime Movies

Este canal presentará en estreno el sábado 11 de abril a las 9 de la noche esta película llena de música e historia. Una cinta producida por las artistas Missy Elliott, Queen Latifah y Mary J. Blige que narra la vida de uno de los grupos más importantes de música Góspel: The Sister Clark.

Es uno de las series más llamativas de esta plataforma que narra la vida de la gente de un pueblo que vive cerca de The Loop, una máquina construida para desbloquear y explorar los misterios del universo. Es la primera serie basada en las ilustraciones del artista sueco Simon Stålenhag y que mezcla la ciencia ficción con elementos retro. En la serie participan los actores Jonathan Pryce, Rebecca Hall y Paul Schneider.

Maratón de películas de superhéroes - Canal Space

Para vivir una Semana Santa atípica, el canal Space con la etiqueta #TeAcompañamosEnCasa se propuso hacer una selección de cintas de héroes de capa y traje para el Sábado Santo y el Domingo de Resurrección. La idea era combinar lo mejor de los universos DC y Marvel. Así quedó la programación para Colombia. Sábado 1 de abril

9:35 a.m. Superman 2: Donner Cut

11:39 a.m. Superman regresa

2:29 p.m. El hombre de acero

5:02 p.m. Batman VS Superman: El origen de la justicia

7:50 p.m. Ant-Man: el hombre hormiga Domingo 12 de abril

10:17 a.m. Batman VS Superman: el origen de la justicia

12:55 p.m. Hulk

3: 27 p.m. El hombre araña

5:39 p.m. Ant-Man: el hombre hormiga

7:53 p.m. Doctor Strange

Películas de los universos DC y Marvel se verán el fin de semana. FOTOS Cortesía Space

Películas aventureras y mágicas de Disney por TNT

Este canal trae para estos días santos varias películas inolvidables de Disney “para que la gente en casa se sumerja en el mundo de la magia y la aventura con sus personajes favoritos”. Este es el horario de dichas películas. Viernes 10 de abril

Wall-E 11:19 a.m. Sábado 11 de abril

Toy Story 11:29 a.m. Domingo 12 de abril

Tarzán 6:00 a.m.

Niñera a prueba de balas 10:00 p.m. La programación se extenderá hasta el martes 14 de abril con la cinta El diario de una princesa a las 5:31 de la tarde. Nueva serie en HBO

Este domingo 12 de abril a las 10:00 p.m. se estrena exclusivamente por HBO y HBO GO, la serie Run. Un thriller romántico con toques de comedia que narra la vida monótona de Ruby Richardson que cambia vertiginosamente cuando recibe un mensaje de texto de su antiguo novio de universidad para dejarlo todo y encontrarse en Nueva York, cumpliendo el pacto que hicieron hace 17 años. La serie cuenta con la producción de Vicky Jones y de la más reciente ganadora del Emmy, Phoebe Waller-Bridge, la misma de Fleabag.