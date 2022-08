Mucho más que ver, más allá de House of the Dragon Si no está enganchado con esta historia aquí hay otras opciones para ver ahora y en próximos días.

Además de House of the Dragon se pueden ver She-Hulk, Mike y Sandman, en próximos días se estrenan El Cuento de la Criada, Andor y El Señor de los Anillos: los Anillos de poder. FOTOS Cortesías.

Esta serie trae la vida de Mike Tyson. FOTO Cortesía Star+

La serie es protagonizada por Tom Sturridge. FOTO Cortesía Netflix