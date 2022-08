Una hora y cinco minutos duró el esperado primer capítulo de la precuela de Juego de Tronos, La Casa del Dragón, la historia de la casa Targaryen, una de las grandes protagonistas de las historias de Westeros en los libros de George R. R. Martin. En este primer episodio (alerta spoiler) hubo de todo: sangre, violencia, sexo, intriga política, diálogos claros, escenarios conocidos, una producción impecable (incluido el vestuario de los actores) y varios dragones nuevos.

El episodio llamado “El fuego reinará” trajo varios espacios ya conocidos en Juego de Tronos, al igual que accesorios o material de utilería que ya se había visto en la primera serie. Además, en sus diálogos también se rememoraron historias y frases ya dichas. Y aunque es claro que no es necesario haber visto Game of Thrones para disfrutar o entender esta nueva serie, si es importante que conozca estos detalles para que los recuerde si ya se la vio o tengan otro sentido para usted como nuevo espectador. El trono de hierro

Así se veía el papá de Daenerys Targaryen, más conocido como el rey loco, en el trono de hierro en Game of Thrones. FOTO: CORTESÍA HBO

Desde Game of Thrones fue claro que quien reinaba en los siete reinos estaba sentado (o sentada) en el trono de hierro. Según la historia de los libros, fue Aegon I Targaryen quien cuando comenzó su reinado hizo construir este trono forjado con las espadas de los enemigos rendidos. La espectacularidad del trono no fue muy visible en Game of Thrones, pero en La Casa del Dragón si se nota la fidelidad a la descripción hecha por George R. R. Martin que, incluso cuenta, que las espadas están aún afiladas (por eso quien se sienta en el trono puede cortarse y sentir dolor). Fue el mismo Aegon el que quería eso porque decía que un rey nunca debía sentirse cómodo en el trono.

Este es el trono de hierro en House of the Dragon. FOTO: CORTESÍA HBO MAX

En esta nueva serie el trono es más grande, lleno de espadas y más imponente. Bien lo dijo el Rey Viserys en el primer episodio a su hija Rhaenyra: “El trono de hierro es el lugar más peligroso de todo el reino”. La cabeza del dragón Balerion, el terror negro

Cersei ensayaba con la cabeza de Balerion qué armas podrían hacerle daño a los dragones FOTO: CORTESÍA HBO

Era el dragón que montaba Aegon Targaryen y en los libros se lo describe como el que le ayudó en la gran conquista de los siete reinos. En Juego de Tronos la cabeza de Balerion se vio relegada en las bóvedas de Desembarco del Rey en las que Cersei ensayaba qué ballesta podría servir para matar a los dragones de Daenerys Targaryen.

Así luce, hasta con altar, la cabeza de Balerion en House of the dragon. FOTO: CORTESÍA HBO

En House of the Dragon, en cambio, la cabeza de Balerion hace parte de un espacio muy especial para el rey Viserys en el que hasta altar le tiene lleno de velas. Viserys fue el último jinete de Balerion y se dice que cuando el dragón murió, Viserys decidió no montar otro.

El arciano

Así lucía en Game of Thrones el famoso árbol de ramas blancas y hojas rojas. FOTO: CORTESÍA HBO

En Game of Thrones se conocieron estos árboles que usaban los del Norte para rezar a los dioses antiguos. Se llaman arcianos y son de corteza blanca y hojas rojas. En House of the Dragon aparecen mientras Alicent y Rhaenyra hablan de la posición de la segunda en el trono de hierro. Un árbol más frondoso en su follaje que el que se vio en Juego de Tronos y, en el primer episodio, no le dan ninguna connotación mística todavía, pero si se detalla que además de las ramas y las hojas tiene un cara tallada en su tronco principal. Le puede interesar: Si le gustó Juego de Tronos prepárese, conozca a los personajes que tendrá La Casa del Dragón Winter is coming (se acerca el invierno) Desde la primera temporada de Juego de Tronos se conoció esta frase como el lema de la Casa Stark (el de los Targaryen es fuego y sangre) y se refirió en su momento a ese terror desconocido que acechaba a toda la región, era señalar el peligro que se aproximaba. Esta frase se explica en House of the Dragon como un sueño premonitorio que tuvo Aegon y que, además de secreto, debe ser entregado a todos los herederos Targaryen. “Aegon predijo el fin del mundo de los hombres, dará inicio con un terrible invierno que soplará desde el lejano Norte”, dice Viserys y, en ese momento, se ve justo a Rickon Stark inclinarse ante Rhaenyra como la heredera del trono. Viserys continúa explicando que Aegon vio una oscuridad absoluta cabalgando esos vientos y mencionando que lo que sea que se avecine, destruirá el mundo de los vivos. “El gran invierno llegue —le dice a Rhaenyra— todo Poniente deberá hacerle frente, y para que los hombres sobrevivan un Targaryen debe gobernar desde el trono de hierro. Un rey o una reina con fuerza suficiente para unir al reino en contra del frío y la oscuridad. Aegon llamó a este sueño la Canción de hielo y fuego y este secreto ha pasado de rey a heredero desde tiempos de Aegon ahora debes prometerme que lo llevarás contigo y lo protegerás”, dice. Esta profecía conecta a House of the Dragon con Game of Trones, así tengan que pasar nueve generaciones (172 años exactamente) entre una historia y otra. La mano del rey

Tyrion Lannister a la izquierda como la mano del rey de Daenerys Targaryen. A la derecha, Otto Hightower, la mano del rey del ViserysTargaryen. FOTO: CORTESÍA HBO