Vuelve la serie que habla con franqueza sobre sexo

Así se movió Sex Education en su primera temporada de ocho episodios con Asa Butterfield como protagonista. El nombre puede que no le suene familiar, pero si vio la película El niño con la pijama de rayas (2008), de Mark Herman, y La invención de Hugo Cabret (2011), de Martin Scorsese, es el mismo Butterfield. Ahora creció y se le midió al papel de este adolescente.

Concluye la especialista en narrativas seriales que la británica tiene algo que ha caracterizado a la producción audiovisual hecha en dicha región y “es el impacto de contar las cosas como son y no censurarse, en su caso, al hablar de enfermedades de transmisión sexual o dificultades sexuales en adolescentes, entre algunos temas. Eso hace que se sienta fresca y real. El público agradece eso y por dicha razón le ha ido tan bien”.

Para el crítico de series de EL COLOMBIANO, Diego Agudelo, el programa no es ni transgresor ni irreverente, “aborda la sexualidad con humor y con enfoques muy cercanos a una generación que está saliendo de la adolescencia y entrando en la vida adulta en esta época turbulenta y mediatizada”, detalla.

Al hacer la cuenta de las series internacionales más vistas en Colombia en 2019 en la plataforma de Netflix, cuatro de ellas son británicas: Sex Education, Bodyguard, Black Mirror y The End of the F***ing World.

De dicha región es uno de los grandes éxitos de HBO 2019, la miniserie Chernobyl. Y a la lista hay que añadir programas que se ven en todo el mundo como The Crown, Peaky Blinders, Sherlock, Dontown Abbey, Doctor Who y Fleabag, todas galardonadas en grandes premios como los Globo de Oro, los Emmy o los Bafta en los últimos años.

Explica Bateman Castaño que hay dos factores que hacen de que las producciones británicas gusten tanto. “El primero es el humor, mucho más crudo y sofisticado que el típico americano al que estamos acostumbrados y que no es tan censurado como en la televisión de Estados Unidos”. La otra razón es que en Reino Unido las series en general son mucho más cortas, y dan menos espacio a los episodios de relleno. “Eso genera mucha más libertad para contar historias que no tienen que ir a siete temporadas o más, que es lo que busca el mercado norteamericano usualmente. Las series británicas son más compactas, cuentan la historia como mejor funcione”, precisó la especialista. El capítulo más largo, de los ocho que tuvo Sex Education en su primera temporada, duró 52 minutos. La tendencia no será diferente en esta nueva que repite el número de capítulos e intentará resolver todas las dudas que quedaron en el acontecer sexual de los jóvenes. Inquietudes que a lo mejor usted también puede tener.