Ella es la doctora Brooke Taylor, rol que interpreta la actriz Uzo Aduba, tres veces ganadora del Emmy y quien es recordada por su papel de Crazy Eyes en Orange Is The New Black, en la cuarta temporada de In Treatment (En terapia), un programa que HBO decidió retomar con otros personajes después de una década de pausa y que se estrenará el domingo 23 de mayo a las 8:00 p.m. La terapeuta tiene que enfrentar un duelo propio mientras atiende a quienes la necesitan.

Acercarse al personaje

Hay un constante intercambio que es el que genera las preguntas en una dinámica donde, en la pantalla, no hay muchos cambios u ambientes. En las conversaciones está el eje, “había que desarrollar la idea solo con el personaje y el diálogo, no hubo otras distracciones. Nos forzó a ir más profundo y a descubrir lo que había en la historia”, destacó Allen.

Regresar

La serie fue protagonizada en sus primeras tres temporadas por Gabriel Byrne y contó con la adaptación y dirección de Rodrigo García Barcha en ese momento. La idea original provino de la serie israelí Be‘Tipul.

Jennifer Schurr, también productora ejecutiva de esta temporada, considera que una de las razones por las cuáles se quiso regresar a un formato como el de In Treatment en este momento fue precisamente la pandemia. “La vida se cerró para todos y se volvió muy interna. Las distracciones se fueron y fuimos forzados a mirar nuestras vidas de manera más íntima de lo que habíamos hecho antes. Eso, sin embargo, trae mucho dolor para la gente muchas veces”.

Ante el panorama que provocó la covid-19, para el equipo fue una oportunidad para charlar sobre “lo importante que es la terapia, al igual que la salud mental y pedir ayuda si se necesita”.

Además, el programa se podía grabar de manera sencilla teniendo en cuenta la coyuntura: dos o máximo tres actores interactuaron en un mismo lugar en cada episodio (ver Radiografía).

No es la única serie que ha decidido incluir este coronavirus como parte de su guion. The Good Doctor, This is Us, Chicago Fire e incluso Enfermeras, a nivel local, han hecho de la pandemia parte de su narrativa.