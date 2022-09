Hay un videojuego que es legendario. Es considerado el más galardonado de todos los tiempos, “con más de 240 premios en su haber como el Mejor juego del año”, según reseña el propio blog de PlayStation. Se llama The last of us, nació en 2013..

La trama del juego es muy sencilla: se trata de las vivencias de Joel y Ellie, un par de supervivientes de una pandemia en Estados Unidos que provoca la mutación de los seres humanos en criaturas caníbales. En el juego los usuarios deben vivir la experiencia de sentirse constantemente amenazados y desarrollar herramientas como el sigilo y la perseverancia para sobrevivir. Se viven situaciones al límite y hay que lidiar con estas.

El argumento del videojuego llamó la atención de HBO que produjo una serie que será estrenada en 2023 y de la que se entregó el primer adelanto.