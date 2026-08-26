Tini Stoessel descubrió que no es dueña de su fortuna; terminó la relación laboral con su papá, quien fue su representante por 15 años

Tini Stoessel atraviesa una fuerte crisis familiar y financiera que involucra a su padre, Alejandro Stoessel, quien durante años estuvo al frente de la administración de su carrera. La situación salió a la luz después de que la cantante ordenara una auditoría para revisar el manejo de su patrimonio y decidiera retirar a su progenitor de las funciones que había desempeñado durante lo últimos 15 años. De acuerdo con información publicada por ¡HOLA!, la revisión habría encontrado que buena parte de los negocios y sociedades relacionados con los ingresos de la artista estaban bajo control de su padre y otros integrantes de su entorno familiar. Medios argentinos han señalado que el patrimonio involucrado podría alcanzar una cifra cercana a los 70 millones de dólares, aunque estos datos corresponden a versiones difundidas públicamente y no a una cifra confirmada oficialmente.

Uno de los episodios que habría encendido las alarmas ocurrió cuando Tini intentó realizar una compra de unos 2.500 dólares y su tarjeta fue rechazada. Según las versiones conocidas, la cantante tenía un límite mensual de aproximadamente 5.000 dólares establecido en las tarjetas que administraba su familia. Lea más: ¿Greeicy y Tini están saliendo? Esta es la verdad detrás de la supuesta ruptura de la cantante con Mike Bahía A esto se habría sumado el desacuerdo por la intención de Tini de adquirir una propiedad en Miami para estar cerca de su pareja, el futbolista Rodrigo de Paul. Otro punto de tensión habría surgido cuando Alejandro Stoessel le planteó la posibilidad de firmar un acuerdo prenupcial de separación de bienes antes de su matrimonio. Después de estos episodios, el artista habría optado por contratar a una persona externa a la familia para hacerse cargo de sus finanzas. La posterior auditoría habría generado nuevos interrogantes sobre la administración de las empresas relacionadas con sus ingresos.

Según las versiones difundidas, uno de los datos que más llamó la atención está relacionado con el Futttura Tour, que habría generado cerca de 45 millones de dólares durante el último año, mientras que la cantidad recibida directamente por la cantante habría sido considerablemente menor, de acuerdo con medios argentinos. El conflicto también ha repercutido en la relación personal entre Tini y sus padres. El periodista Gustavo Méndez aseguró en televisión que actualmente el vínculo entre la cantante y Alejandro sería prácticamente inexistente. Incluso se ha especulado con que sus padres podrían no asistir a la boda que Tini tendría prevista con Rodrigo de Paul.

Desde el entorno de Alejandro Stoessel, se habría planteado una versión diferente. La auditoría no necesariamente representaría una ruptura familiar, sino un procedimiento para determinar con claridad cuáles son los bienes de la artista antes de contraer matrimonio.

Un caso que recuerda a Britney Spears

La historia de Tini ha generado comparaciones con uno de los conflictos familiares y financieros más conocidos de los último tiempos, Britney Spears vs padre, Jamie Spears. Siga aquí: (Fotos) Tini Stoessel y Young Miko encienden las redes con rumores de un posible romance La diferencia fundamental es que Britney estuvo sometida durante 13 años a una tutela legal, conocida como conservatorship, que otorgaba a su padre un amplio control sobre aspectos financieros y personales de su vida. El régimen comenzó en 2008 y terminó judicialmente en 2021. Durante ese periodo, Britney denunció públicamente que había sufrido un control excesivo sobre su dinero, su carrera y decisiones personales. En una declaración ante un tribunal en 2021, la cantante calificó la situación como abusiva y pidió recuperar el control de su vida.

Jamie Spears, por su parte, dejó de ejercer como tutor de su hija en 2021, después de años de disputas. Posteriormente, padre e hija mantuvieron una batalla legal que terminó con un acuerdo confidencial en 2024, aunque su relación personal permaneció deteriorada. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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