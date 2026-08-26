Tini Stoessel descubrió que no es dueña de su fortuna; terminó la relación laboral con su papá, quien fue su representante por 15 años

Tini Stoessel atraviesa una fuerte crisis familiar y financiera que involucra a su padre, Alejandro Stoessel, quien durante años estuvo al frente de la administración de su carrera. La situación salió a la luz después de que la cantante ordenara una auditoría para revisar el manejo de su patrimonio y decidiera retirar a su progenitor de las funciones que había desempeñado durante lo últimos 15 años.
De acuerdo con información publicada por ¡HOLA!, la revisión habría encontrado que buena parte de los negocios y sociedades relacionados con los ingresos de la artista estaban bajo control de su padre y otros integrantes de su entorno familiar.
Medios argentinos han señalado que el patrimonio involucrado podría alcanzar una cifra cercana a los 70 millones de dólares, aunque estos datos corresponden a versiones difundidas públicamente y no a una cifra confirmada oficialmente.