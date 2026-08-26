En vivo | Atlético Nacional (2) - Deportivo Cali (1): Nicolás Benedetti marca para el visitante

El Rey de Copas suma seis puntos en la tabla producto de dos victorias y una derrota, y tiene pendientes tres duelos de la Liga BetPlay, en casa ante Santa Fe y Junior y en condición de visitante contra Chicó.

Nacional, que viene de ganar 1-2 en su visita a Fortaleza , espera seguir en racha positiva y, sobre todo, que los cambios le sirvan al técnico González para que el equipo, desde el primer minuto, deje una buena imagen.

El verde formará con Franco Armani, Andrés Román, Néider Parra, Wílliam Tesillo, Samuel Velásquez; Jorman Campuzano, Mateus Uribe, Edwin Cardona, Marlos Moreno, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos.

El técnico Lucas González h izo varias modificaciones en la nómina titular que enfrentará al Deportivo Cali en e l Atanasio Girardot, este miércoles.

Minuto 74: Gol del Cali. Nicolás Benedetti marca de cabeza, para el descuento del cuadro Azucarero.

Minuto 63: En una gran acción individual, Marlos Moreno gambeteando y dejando rivales en el suelo, sacó un remate potente para vencer a Gallese en el Atanasio y Nacional le gana 2-0 a Deportivo Cali.

Minuto 55: Doble cambio en Nacional, van al campo Milton Casco y Felipe Marín y salen Edwin Cardona y Samuel Velásquez.

Minuto 52: Expulsado Mateus Uribe, por falta sobre Caldera y ya tenía amarilla, y ve la segunda amarilla y roja.

Ya se juega el segundo tiempo en el Atanasio Girardot.

Minuto 46: Segundo cambio en el Cali: Va al campo Nicolás Benedetti, por Fernando Álvarez.

Finaliza el primer tiempo en el Atanasio Girardot. Atlético Nacional gana, parcialmente, 1-0 con tanto de Andrés Sarmiento.

Minuto 45: Se jugarán dos minutos más en el primer tiempo.

Minuto 38: Cambio en el Deportivo Cali, ingresa Alexis Castillo Manyoma, por Miguel Ángel Correa.

Minuto 31: Samuel Velásquez de cabeza buscó el segundo, tras centro de William Tesillo, pero el arquero Gallesse vuelve a salvar al Cali.

En los primeros 30 minutos Atlético Nacional tiene varias opciones claras, gracias a los pases filtrados que ha enviado a sus compañeros, Edwin Cardona, el marcador no se ha vuelto a mover por la buena actuación del arquero Gallesse.

Minuto 25: En el cobro del tiro de esquina desde la tribuna oriental, y Gallesse vuelve a salvar al Cali con un remate de media distancia.

Minuto 24: Por poco y el segundo, tras el cobro de un tiro de esquina, William Tesillo remató y el arquero Gallesse salva al Cali, para el tiro de esquina.

Minuto 18: En una gran acción de Marlos Moreno por la banda, llegó hasta el área para centrar y Sarmiento solo tuvo que puntear el balón para enviarla al fondo. El Verde ya gana en el Atanasio.

Minuto 9: De zurda, Andrés Román busca el primero, pero su remate se fue suave y el arquero Gallese despejó la pelota.

Minuto 6: En los primeros minutos, Eduard Bello, ex-Atlético Nacional es el que más salida tiene en el Cali en busca del arco de Franco Armani.

Ya se juega el duelo entre Atlético Nacional y Deportivo Cali en el Atanasio Girardot.