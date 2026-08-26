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Bajo la lupa de la Procuraduría: investigan al curador urbano tercero de Medellín por posible omisión urbanística

Esa agencia del Ministerio Público anunció que ordenará pruebas para determinar si hubo un impacto en la gestión del suelo urbano y en los recursos derivados de las cargas urbanísticas.

  • Toda obra nueva o modificación en Colombia debe contar con la revisión y autorizado de una curaduría urbana. FOTO DE REFERENCIA EL COLOMBIANO
    Toda obra nueva o modificación en Colombia debe contar con la revisión y autorizado de una curaduría urbana. FOTO DE REFERENCIA EL COLOMBIANO
Redacción El Colombiano
hace 3 horas
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El curador urbano tercero de Medellín, Wilfran Adolfo Serna Montoya, será objeto de una investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría debido a presuntas irregularidades cometidas a la hora de calcular y liquidar obligaciones urbanísticas.

Le recomendamos leer: Con demandas se pelean la Curaduría Primera de Medellín

Específicamente, las fallas que se indagarán por parte de la agencia del Ministerio Público parten de una queja que llegó a la Contraloría y de la cual habrían compulsado copias.

Esta tiene que ver con la aplicación de una resolución expedida el 3 de mayo de 2024, pues según la denuncia, hubo posibles diferencias entre la fórmula aplicada y la que exige el Acuerdo 048 de 2014 (Plan de Ordenamiento Territorial de la capital antioqueña) sobre aprovechamientos y sesiones.

El Ministerio Público busca establecer si hubo un impacto en la gestión del suelo urbano y en los recursos derivados de las cargas urbanísticas, con el fin de determinar si la actuación se ajustó a la ley; por eso ordenó practicar las pruebas para definir si las fórmulas aplicadas fueron correctas.

Las curadurías urbanas son entidades privadas que ejercen una función pública; en alguna medida se parecen a las notarías. Su función es verificar que los proyectos constructivos cumplan estrictamente con las normas relacionadas con urbanismo y edificación vigentes (como el Plan de Ordenamiento Territorial, POT.

En la capital antioqueña existen cuatro de estas oficinas: la Curaduría Primera, localizada en el Centro Comercial Gran Plaza; la segunda, en el Edificio del Café; la tercera, en el Centro Comercial Punto Clave, y la Cuarta, en el Edificio Colpatria, en pleno Centro (diagonal 50 # 49-84).

También le sugerimos ver: El papel de las curadurías en la crisis

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BLOQUE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Por qué la Procuraduría investigará al curador urbano tercero de Medellín?
La Procuraduría abrirá una investigación disciplinaria contra Wilfran Adolfo Serna Montoya por presuntas irregularidades en el cálculo y liquidación de obligaciones urbanísticas. La actuación se originó en una queja que llegó a la Contraloría y de la cual se habrían compulsado copias al Ministerio Público.
¿Qué irregularidades investiga la Procuraduría en la Curaduría Tercera de Medellín?
La investigación busca establecer si hubo diferencias entre la fórmula aplicada para calcular determinadas obligaciones urbanísticas y la establecida en el Acuerdo 048 de 2014, que contiene el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín.
¿Qué resolución de 2024 está relacionada con la investigación al curador urbano tercero?
La investigación está relacionada con una resolución expedida el 3 de mayo de 2024, cuya aplicación habría generado diferencias frente a las fórmulas previstas en el Acuerdo 048 de 2014 para aspectos relacionados con aprovechamientos y cesiones.
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