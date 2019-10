La diseñadora de viajes, Carolina Martínez , reconoce que “llevar el confort al campamento y a zonas muy bellas, ha transformado las experiencias viajeras. Ya no se tiene que escoger entre la naturaleza y el confort: el glamping ofrece los dos. Incluso, hay alojamientos de este tipo equivalentes a hospedajes cinco estrellas. No se limita a los bosques, como sí lo hacía el campamento tradicional, se puede encontrar en las playas, o incluso al lado de volcanes”.

La idea es que quienes no se sientan cómodos acampando de la manera tradicional puedan participar de la naturaleza y vivir la experiencia de dormir bajo las estrellas.

Para hacer esta actividad no tiene que llevar nada además de lo que empacaría si se fuera a quedar en un hotel, nada de carpas, sleeping bags (sacos de dormir) ni enlatados. Las instalaciones le estarán esperando y su modalidad cambia dependiendo del sitio en el que se hospede, algunos cuentan con cabañas, otros con carpas especiales o cúpulas.

Desde el punto de vista turístico, acampar con glamour representa la necesidad de hacer las experiencias viajeras cada vez más inclusivas. La especialista en turismo, Alejandra Cedeño explica, que “el glamping abre una opción a un grupo de personas en concreto (los que aman la naturaleza y no están dispuestos a sacrificar la comodidad por ella). Permite que los que prefieren descansar con confort también disfruten del aire libre. Lo más bonito es esto, que posibilita que la gente que no se sienta bien pasando la noche en una carpa pueda disfrutar de la naturaleza de primera mano”.

En su experiencia, quienes buscan esta tendencia son, en su mayoría, viajeros experimentados que quieren otra alternativa al turismo tradicional. Su carácter de innovación hace que tome mucha fuerza, no solo por la experiencia nueva que otorga, sino porque permite acercarse a la naturaleza, sin necesidad de transformar el entorno.

Este fenómeno no surgió hasta mitades de 2000, y no fue hasta 2007 que se empezó a utilizar el término (la primera vez que se buscó en Google fue en mayo de ese año). Como movimiento es algo reciente, hasta el año pasado no había ni un solo glamping en Antioquia y solo cuatro en Colombia. Esto lo cuenta Valentina Prieto, propietaria de Levit Glamping, pionero en ofrecer sus servicios en el departamento. “Cuando nacimos era una tendencia que apenas estaba llegando. Ahora hay más de diez sitios en Antioquia. Es una corriente que está muy en auge y estamos creciendo como industria”.

Permitir que la gente viva la experiencia de la naturaleza y se lleve bonitos recuerdos, eso es lo que espera lograr esta nueva tendencia que transforma carpas de plástico en hospedajes más cómodos, comidas en lata o empacadas en bufetes especiales y las caminatas por el bosque en visitas guiadas.

El fenómeno crece, cada vez son más los lugares que ofrecen estos servicios.