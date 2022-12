La telenovela mexicana Rebelde –emitida entre 2004 y 2006– fue un fenómeno de masas. Sus protagonistas saltaron a la fama de la pantalla chica y pronto siguieron sus carreras en la industria de la música y de la actuación. El producto audiovisual, que hizo parte de la parrilla de programación del Canal de las Estrellas, fue un remake de la telenovela argentina Rebelde Way, que solo tuvo dos temporadas y un éxito pequeño en comparación a la versión mexicana. Las historias de amores y desamores de Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez crearon una legión de seguidores que hoy mira con expectativa una probable gira de conciertos RBD, agrupación que surgió a la sombra de la telenovela y en la que participan los actores principales.

El rumor de la gira de conciertos de RBD ha crecido como bola de nieve lanzada cuesta abajo en una colina: varios medios noticiosos de México y cuentas de Instagram han recogido la información. El responsable de desatar la información fue el creador de contenidos Pablo Chagra, conocido en México por sus publicaciones en TikTok sobre el mundo de las celebridades. Chagra —que se define a sí mismo como chismillennial— afirma que los conciertos se realizarían en los países con mayor cantidad de seguidores de la banda.

“RBD, la banda mexicana que muchos amamos, y que posiblemente me vete y no me deje entrar a su concierto por contarte esto, regresa el año que entra, 2023, en septiembre van a arrancar con las presentaciones”, dijo el influencer. No es la primera vez que el asunto se ventila en redes sociales. A principios de 2022 la madre de uno de los actores principales publicó un trino anunciando una pronta gira, algo que no se materializó.