Una serie llega desde Chile

Los países, como los latinos, tienen historias truculentas y oscuras que merecen ser contadas, eso piensan los creadores de esta serie chilena que llega a las pantallas de Movistar Series en Colombia, todos los lunes a las 9 de la noche.

La historia se centra en Mary y Mike, un matrimonio de agentes de élite “de la temida policía secreta chilena, DINA. Su trabajo es eliminar a dirigentes opositores que desde el extranjero articulan la resistencia a la dictadura militar de Augusto Pinochet”, cuenta la sinopsis. Esta pareja de asesinos existió y la serie recrea su historia en 6 capítulos.

Explica su director Julio Jorquera, en entrevista con EL COLOMBIANO que no es un tema que cause rechazo en el sur del continente, “más que armar una polémica, se generan discusiones en redes sociales y diferencias de opinión, pero acá no es un tema país”, como quizá pasa en Colombia con las series y películas que hablan del narcotráfico.