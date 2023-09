La valentía como motor para cumplir sus sueños, un motivo de orgullo para Jorelyn Carabalí

De Jorelyn para Jorelyn

Quiero agradecerte por lo valiente que has sido, afrontando situaciones muy difíciles, desde lo físico y personal. Aún así, con todo lo adverso que fue esa situación, siempre esa fuerza interior, que no es nadie diferente a Dios, te acompañó. En muchos momentos pensaste que todo estaba perdido, que no ibas a ser capaz de regresar al fútbol y que el sueño que tenías anclado en el corazón iba a fracasar. Pero no. Al otro día te levantabas con la mejor actitud a tus terapias, con todas las dificultades que traía una lesión tan grave y difícil.

¡Nunca te limitaste! Recuerda siempre el agradecimiento a Carolina Arias, tu compañera de la Selección, que te acompañó en el proceso, dándote consejos, enviando mensajes positivos y de fortaleza. Agradece, una y otra vez, a esas personas que nunca se fueron de tu lado: a tu familia, a los que están en las alegrías, pero también en las tristezas. La estabas pasando mal y ellos siempre con sus voces de aliento te llenaron de fuerza para que no cayeras y salieras a flote.

Te inculcaron que la vida es una lucha constante para que esta batalla fuera el resurgir de una nueva Jorelyn. Qué orgullo verte superar esa prueba. Volviste y mírate hoy: ¡Jugaste un Mundial! Juegas en el exterior y eres ejemplo para otras mujeres. Nunca olvides que la fe, la perseverancia, el esfuerzo, la dedicación y la familia son pilares fundamentales para superar cualquier situación que te ponga la vida.