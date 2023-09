Palabras que narran mundos

De niña, no se soñaba entre libros, aunque sí tenía claro que la creatividad era eso que le hacía latir el corazón . Por eso estudió publicidad, su fuente de ingresos principal actual, que hoy maneja con el balance necesario para no drenar la energía que mueve la escritura creativa.

“

Puede llegar una imagen, un diálogo, una rabia, un dolor o algo que no entiendo y se va transformando en un mensaje que empieza a hablarme, y de tanto hablar, le presto atención, porque me interesa y me mueve a escribir”, Lorena Salazar