Tres obras son vitales para que el rompecabezas de las vías 4G en Antioquia pueda armarse por completo. Hablamos del intercambiador de Primavera, en Caldas; la ampliación a doble calzada de 3,3 km de vía desde este punto hasta Palos Verdes, en Amagá; y superar la contingencia en la Sinifaná. En total, se requieren $880.000 millones, plata que aún no se concreta. Estas obras, que están en veremos o son intervenciones retadoras desde lo ingenieril, son vitales para la operación del sistema 4G, según José Fernando Villegas, director del Capítulo Antioquia de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Sin ellas, dice el experto, los trabajos que se han ejecutado hasta ahora se quedarían a medias. ¿Por qué?

Veamos: el intercambiador de Primavera será vital para evitar el embotellamiento de tráfico entre la conexión del sur del Valle de Aburrá y los Pacíficos 1 y 2, es decir, con Bolombolo y La Pintada. En esa zona podría presentarse una especie de embudo, una vez entren en plena operación ambos corredores. Similar es la necesidad en los 3,3 kilómetros discontinuos a calzada sencilla que se encuentran entre este sector y Palos Verdes. Aunque Pacífico 1 tiene muy avanzado un corredor a doble calzada, que permite el alto flujo de vehículos y carga pesada, las variantes a calzada sencilla le restan competitividad al corredor. El tercer punto neurálgico es la Sinifaná. Allí se presentó un deslizamiento en 2019 que, además de causar un cierre prolongado, afectó los trabajos de la concesión. Aunque se han adelantado obras de mitigación, la emergencia representó una ampliación del paquete de intervenciones. Hay un cuarto punto que a Villegas le preocupa: el puente de Bolombolo, que conectaría a los Pacíficos 1, 2 y 3 con las 4G Mar 1 y 2. Sin embargo, este obtuvo en agosto del año pasado el aval del Ministerio de Transporte y fue incluido en el compromiso con la concesión a través de un otrosí.

La intervención, que costaría $180.000 millones según cálculos de la CCI, avanza en la valoración de los estudios y diseños de fase 3. Estos, según respuesta de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), ya se encuentran en revisión por parte de la interventoría. “Cualquiera de las obras que he mencionado, si no se arrancan ya, se vuelven críticas, quiere decir que se termina primero lo contractual. Por eso es la urgencia: así empezáramos ya, son las que más se van a demorar en entrar en operación. Serán dos o tres años”, dice Villegas. A estos pendientes, que deben obtener luz verde de la ANI y el Invías (caso de los 3,3 kilómetros en calzada sencilla), se anexa una tarea que ha asumido el Departamento: sacar adelante los circuitos que conectarán a los municipios entre sí y con la red primaria de vías 4G. Así está el panorama.

Obras en La Sinifaná tras contingencia de 2019. FOTO Manuel Saldarriaga

SINIFANÁ: EL RETO MÁS GRANDE Luis Fernando Ávila, ingeniero que lidera las obras en Pacífico 1, resume lo que ocurrió en este punto en 2019: entonces se presentó un deslizamiento que afectó la construcción de la doble calzada y el pase de la calzada existente. Fueron cerca de 600 metros afectados que resultaron, según Ávila, en un rediseño de las obras en la zona de la Sinifaná, antes de Bolombolo. “Hemos trabajado en hacer un túnel doble, que tendría 800 metros de longitud, y una serie de puentes para tratar de evitar los cortes de la montaña (suman alrededor de 2 km adicionales)”. Los diseños de la intervención ya se presentaron a la ANI. “Vendrá lo que tiene que ver con servicios, licencia ambiental, disponibilidad de los predios”. Se necesitan $350.000 millones. Manuel Felipe Gutiérrez, presidente de la ANI, sostuvo que, en el momento, se avanza una solución contractual de la mano de la concesión. “Apenas esté cerrada (fase de estructuración de túneles) tocará buscar los recursos, una gestión que deberá adelantar el siguiente gobierno”.

La calzada sencilla, en dos tramos discontinuos de Pacífico 1, podría convertirse en embudo para la movilidad. FOTO Manuel Saldarriaga

¿POR QUÉ HAY 3,3 KM E CALZADA SENCILLA? El faltante de vía a doble calzada entre Primavera y Palos Verdes incluye dos tramos: uno, entre Primavera y El Rancherito 1, es de 800 metros; otro, entre Rancherito 2 y Cuatro Palos, es de 2.500 metros. La obra también se quedó por fuera del contrato de la concesión, pues su ampliación y mantenimiento quedó a cargo del Invías. Dice Pacífico 1 que el Instituto dejó pendiente la ejecución de esta ampliación, además de la intersección de Primavera, por lo que desde allí coinciden con Villegas en el monto conjunto que se necesita para la inversión: $530.000 millones. “El compromiso al momento de firmar el contrato con el concesionario fue que el Invías entregaba las obras físicas. Pero a ese contrato se le acabaron los recursos y se liquidó, sin terminarse los 3,3 km en cuestión. El concesionario tiene un avalúo de lo que cuesta y encontró la forma jurídica para que se le pueda anexar al contrato. La cosa es que en este momento la intervención no está en cabeza de nadie”, dice Villegas. A esta altura, Covipacífico precisa que quien responde las consultas frente a este faltante es Invías. Los contactamos para conocer si se concretará o no la ampliación y no obtuvimos respuesta previo al cierre de edición. En la zona, pese a que Pacífico 1 no ha entrado por completo en operación, ya se sienten las congestiones vehiculares por causa del cambio a calzada sencilla en los corredores mencionados. Esto, según Villegas, le resta competitividad al corredor. Sobre este frente, el presidente de la ANI Manuel Felipe Gutiérrez detalló: “Lo que hemos buscado es viabilizarlo con el 20% de adición del contrato con concesión Pacífico 1 y con estas adiciones ya se podría resolver este cuello de botella”.

Los flujos de los Pacíficos desembocarán en este punto, por ello urge un intercambiador para evitar traumatismos. FOTO Manuel Saldarriaga

EN PRIMAVERA URGE UN INTERCAMBIADOR VIAL Conocida como la intersección de Primavera, esta rotonda conectaría las vías a Caldas, Medellín, Bolombolo y La Pintada. En principio, se quedó por fuera del contrato de concesión asumido por Pacífico 1. Aunque ya se cuenta con los diseños y avanzan los trámites de licenciamiento, el palo en la rueda tiene que ver con el presupuesto, el cual debe ser aprobado por la ANI. Su desarrollo es crucial, pues la zona recibirá el flujo vehicular que se generará con la terminación de los tres Pacíficos. Más de un accidente o taco se verán en el sector si este no llega a concretarse: en la zona no hay un semáforo o infraestructura adecuada para una operación como la que se avecina. En ello coincide José Fernando Villegas, de la CCI, para quien el destrabe de este proceso es urgente. “Hace falta que la ANI apruebe los recursos y le anexe al contrato de Pacífico 1 esas obras. Eso, hasta el momento, no ha pasado. Ya hay una vía jurídica para que pueda hacerse, pero la decisión de anexarlo al contrato es de la ANI”. En conjunto con los 3,3 km que faltan por ampliar entre Palos Verdes y Camilo C., la intervención llegaría a los $530.000 millones (proyección de 2022), según la CCI. El intercambiador, en las proyecciones hechas en 2019, alcanzaba apenas los $100.000 millones. Entonces incluía un intercambiador a desnivel, además de las vías de conexión con el Alto de Minas, la entrada a Caldas y la gestión predial. Covipacífico aclaró que ya tiene listos los diseños. Gutiérrez, de la ANI, dijo que el intercambiador se viene estructurando dentro de Pacífico 1, pero no dio claridad sobre la financiación.

La pavimentación de las carreteras cercanas a los corredores 4G es una de las tareas para el departamento. FOTO Manuel Saldarriaga

PLAN PARA LA CONEXIÓN TOTAL Los circuitos estratégicos buscan conectar a los municipios del departamento entre sí y luego con las grandes arterias viales. Son, en total, 2.149 km, de los cuales solo 385 km están pavimentados. Esto equivale al 20% del total de circuitos que tiene en su radar la Gobernación de Antioquia. Juan Pablo López, Seres de Infraestructura, Hábitat y Sostenibilidad, los explica: “Son una tercera malla en las pavimentaciones de la red vial. Está la red nacional, con las 4G, la conexión entre cabeceras municipales (de 23 que serán intervenidas hay avances en 19), y vienen los circuitos: vías que conecten a las cabeceras entre sí”. El plan incluye 41 circuitos: 1.000 km corresponden a la primera fase. Para 400 km de estos, sin embargo, se requieren cerca de $800.000 millones. “Le propusimos al Gobierno nacional el plan para buscar estos recursos, pero no ha habido disponibilidad. Definimos, a través de regalías y recursos propios, abordar una parte inicial del proyecto”. Este arranque representa una cifra cercana a los $200.000 millones, que será asumida por el departamento. Un ejemplo explica el tipo de circuitos que se pretenden activar: la cabecera de Betulia y Urrao están unidas, y en este momento se están conectando, a través de pavimentación, a Santa Fe de Antioquia y Caicedo. “Hay un circuito estratégico que se conforma ahí, si podemos pavimentar la vía de Caicedo a Urrao, porque haríamos una conexión entre Bolombolo, Concordia, Betulia, Urrao, Caicedo y Santa Fe”, explica López. Así, zonas como Urrao podrían buscar los Pacíficos, luego los Mares y llegar a los futuros puertos de Urabá.

$350 mil millones se necesitan para construir las obras pendientes en la Sinifaná tras la contingencia.

Los circuitos estratégicos buscan conectar a los municipios del departamento entre sí y luego con las grandes arterias viales. Son, en total, 2.149 km, de los cuales solo 385 km están pavimentados. Esto equivale al 20% del total de circuitos que tiene en su radar la Gobernación de Antioquia. Juan Pablo López, Seres de Infraestructura, Hábitat y Sostenibilidad, los explica: “Son una tercera malla en las pavimentaciones de la red vial. Está la red nacional, con las 4G, la conexión entre cabeceras municipales (de 23 que serán intervenidas hay avances en 19), y vienen los circuitos: vías que conecten a las cabeceras entre sí”. El plan incluye 41 circuitos: 1.000 km corresponden a la primera fase. Para 400 km de estos, sin embargo, se requieren cerca de $800.000 millones. “Le propusimos al Gobierno nacional el plan para buscar estos recursos, pero no ha habido disponibilidad. Definimos, a través de regalías y recursos propios, abordar una parte inicial del proyecto”. Este arranque representa una cifra cercana a los $200.000 millones, que será asumida por el departamento. Un ejemplo explica el tipo de circuitos que se pretenden activar: la cabecera de Betulia y Urrao están unidas, y en este momento se están conectando, a través de pavimentación, a Santa Fe de Antioquia y Caicedo. “Hay un circuito estratégico que se conforma ahí, si podemos pavimentar la vía de Caicedo a Urrao, porque haríamos una conexión entre Bolombolo, Concordia, Betulia, Urrao, Caicedo y Santa Fe”, explica López. Así, zonas como Urrao podrían buscar los Pacíficos, luego los Mares y llegar a los futuros puertos de Urabá.

Conocida como la intersección de Primavera, esta rotonda conectaría las vías a Caldas, Medellín, Bolombolo y La Pintada. En principio, se quedó por fuera del contrato de concesión asumido por Pacífico 1. Aunque ya se cuenta con los diseños y avanzan los trámites de licenciamiento, el palo en la rueda tiene que ver con el presupuesto, el cual debe ser aprobado por la ANI. Su desarrollo es crucial, pues la zona recibirá el flujo vehicular que se generará con la terminación de los tres Pacíficos. Más de un accidente o taco se verán en el sector si este no llega a concretarse: en la zona no hay un semáforo o infraestructura adecuada para una operación como la que se avecina. En ello coincide José Fernando Villegas, de la CCI, para quien el destrabe de este proceso es urgente. “Hace falta que la ANI apruebe los recursos y le anexe al contrato de Pacífico 1 esas obras. Eso, hasta el momento, no ha pasado. Ya hay una vía jurídica para que pueda hacerse, pero la decisión de anexarlo al contrato es de la ANI”. En conjunto con los 3,3 km que faltan por ampliar entre Palos Verdes y Camilo C., la intervención llegaría a los $530.000 millones (proyección de 2022), según la CCI. El intercambiador, en las proyecciones hechas en 2019, alcanzaba apenas los $100.000 millones. Entonces incluía un intercambiador a desnivel, además de las vías de conexión con el Alto de Minas, la entrada a Caldas y la gestión predial. Covipacífico aclaró que ya tiene listos los diseños. Gutiérrez, de la ANI, dijo que el intercambiador se viene estructurando dentro de Pacífico 1, pero no dio claridad sobre la financiación.