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“El león y el tigre rugen en Latinoamérica”: Javier Milei felicitó a De la Espriella como presidente electo de Colombia

Por medio de un mensaje publicado en las redes sociales, el presidente argentino le expresó sus felicitaciones y apoyo al nuevo presidente electo de Colombia, tras el preconteo de la Registraduría Nacional.

  • El presidente de Argentina, Javier Milei, se pronunció a través de sus redes sociales en apoyo a Abelardo de la Espriella tras los resultados de la segunda vuelta en Colombia. FOTO: El Colombiano y Getty
    El presidente de Argentina, Javier Milei, se pronunció a través de sus redes sociales en apoyo a Abelardo de la Espriella tras los resultados de la segunda vuelta en Colombia. FOTO: El Colombiano y Getty
El Colombiano
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hace 3 horas
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El presidente de Argentina, Javier Milei, felicitó a Abelardo de la Espriella tras consagrarse como el nuevo presidente electo de Colombia en la segunda vuelta electoral celebrada este domingo 21 de junio tras el preconteo de la Registraduría Nacional.

Y es que el mandatario electo colombiano ha dado a conocer públicamente en otros espacios que tiene como referente político al jefe de Estado argentino, quien previamente había manifestado su respaldo al líder de Defensores de la Patria.

Le puede interesar: ATENCIÓN: Abelardo De la Espriella es el ganador de la Presidencia, según preconteo de la Registraduría

A través de sus redes sociales, el presidente argentino publicó un mensaje y celebró el resultado de los comicios, destacando el rumbo que, a su juicio, tomará el país colombiano bajo la nueva administración de De la Espriella.

“EL LEÓN Y EL TIGRE RUGEN EN LATINOAMÉRICA...!!! Felicito enormemente a Abelardo de la Espriella por su histórica victoria en Colombia. Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen organizado transnacional y al narcotráfico”, escribió Milei en su cuenta de X.

En la misma publicación, el mandatario argentino enfatizó el impacto que considera que tendrá este triunfo electoral en el continente americano, proyectando una consolidación de su postura política en la región.

Y agregó: “La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”.

Espere ampliación...

También le puede interesar: Megacárceles, reducción del Estado y regreso de fumigaciones: lo que espera a Colombia con Abelardo de la Espriella como virtual ganador

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué significa el mensaje de Milei sobre “la libertad avanza en América Latina”?
El mensaje hace referencia a una visión política regional que busca consolidar gobiernos alineados con políticas de libre mercado, seguridad y reducción del Estado.
¿Qué impacto tienen las reacciones internacionales en el gobierno de Colombia?
Las reacciones internacionales pueden influir en la percepción global del nuevo gobierno, fortaleciendo su legitimidad diplomática y sus relaciones exteriores en la región.
¿Qué dijo Javier Milei sobre Abelardo de la Espriella?
El presidente de Argentina, Javier Milei, felicitó a Abelardo de la Espriella por su victoria en las elecciones de Colombia, destacando su visión de libertad económica y seguridad en la región.
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