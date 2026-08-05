Murió la bebé hipopótamo rescatada en el Magdalena Medio

La historia de la bebé hipopótamo rescatada en días pasados por pescadores en el Magdalena Medio no tuvo un final feliz. Este miércoles, la autoridad ambiental, Cornare, que se hizo cargo del animal, confirmó su muerte. Y es que, según informaron expertos que trataban a la bebé, los cuidados no fueron suficientes por su grave estado de salud y, desde este martes, veían que no tenía muchas posibilidades de sobrevivir. Esto sumado a la extracción de su hábitat y el contacto directo con seres humanos sin conocimiento de medicina veterinaria.

Luego de ser encontrada, la hipopótamo pasó cuatro días bajo los cuidados de una familia campesina que, buscando ayudarla, le dio leche con teteros. “Al desconocer los requerimientos fisiológicos de una cría de esta especie, recibió alimentos y procedimientos que no corresponden a su condición biológica. Esto muy probablemente contribuyó al deterioro de su estado general y hoy su condición es altamente delicada”, afirmó Javier Valencia González, director de la autoridad ambiental encargada de atender el caso. Los expertos explican que una cría de hipopótamo separada de su madre tiene muy pocas posibilidades de supervivencia. Depende completamente de la leche materna y permanece muy cerca de su progenitora.

Expertos de la autoridad ambiental, Cornare, intentaron salvarle la vida a la bebé hipopótamo, pero su estado de salud era delicado. Foto: Cortesía.

Son muy apegados a sus madres. El destete de un hipopótamo ocurre hasta 6 u 8 meses después de su nacimiento. Después de esto su dieta se basa en pasto corto, plantas terrestres y frutas caídas. Se estima que un hipopótamo adulto come entre 35 y 40 kilogramos de alimentos cada noche. Lea más: Manatí y otras especies en peligro por hipopótamos en el Magdalena Medio Las hembras se aíslan del grupo durante el parto y permanecen solas con su cría entre 10 y 14 días —e incluso más tiempo— mientras fortalecen el vínculo materno. Durante ese periodo, la cría depende completamente de la leche materna y permanece muy cerca de la madre. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas