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Murió la bebé hipopótamo rescatada en el Magdalena Medio

El estado de salud del animal, encontrado en Puerto Nare, solo y atrapado entre unos arbustos, era delicado. Los esfuerzos para salvarle la vida fueron infructuosos.

  • Luego de ser encontrada, la hipopótamo pasó cuatro días bajo los cuidados de una familia campesina que buscando ayudarla. Este miércoles murió cuando médicos veterinarios intentaban salvarla. Foto: Cortesía.
    Luego de ser encontrada, la hipopótamo pasó cuatro días bajo los cuidados de una familia campesina que buscando ayudarla. Este miércoles murió cuando médicos veterinarios intentaban salvarla. Foto: Cortesía.
  • Expertos de la autoridad ambiental, Cornare, intentaron salvarle la vida a la bebé hipopótamo, pero su estado de salud era delicado. Foto: Cortesía.
    Expertos de la autoridad ambiental, Cornare, intentaron salvarle la vida a la bebé hipopótamo, pero su estado de salud era delicado. Foto: Cortesía.
El Colombiano
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hace 4 horas
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La historia de la bebé hipopótamo rescatada en días pasados por pescadores en el Magdalena Medio no tuvo un final feliz. Este miércoles, la autoridad ambiental, Cornare, que se hizo cargo del animal, confirmó su muerte.

Y es que, según informaron expertos que trataban a la bebé, los cuidados no fueron suficientes por su grave estado de salud y, desde este martes, veían que no tenía muchas posibilidades de sobrevivir. Esto sumado a la extracción de su hábitat y el contacto directo con seres humanos sin conocimiento de medicina veterinaria.

Luego de ser encontrada, la hipopótamo pasó cuatro días bajo los cuidados de una familia campesina que, buscando ayudarla, le dio leche con teteros.

“Al desconocer los requerimientos fisiológicos de una cría de esta especie, recibió alimentos y procedimientos que no corresponden a su condición biológica. Esto muy probablemente contribuyó al deterioro de su estado general y hoy su condición es altamente delicada”, afirmó Javier Valencia González, director de la autoridad ambiental encargada de atender el caso.

Los expertos explican que una cría de hipopótamo separada de su madre tiene muy pocas posibilidades de supervivencia. Depende completamente de la leche materna y permanece muy cerca de su progenitora.

Expertos de la autoridad ambiental, Cornare, intentaron salvarle la vida a la bebé hipopótamo, pero su estado de salud era delicado. Foto: Cortesía.
Expertos de la autoridad ambiental, Cornare, intentaron salvarle la vida a la bebé hipopótamo, pero su estado de salud era delicado. Foto: Cortesía.

Son muy apegados a sus madres. El destete de un hipopótamo ocurre hasta 6 u 8 meses después de su nacimiento. Después de esto su dieta se basa en pasto corto, plantas terrestres y frutas caídas. Se estima que un hipopótamo adulto come entre 35 y 40 kilogramos de alimentos cada noche.

Lea más: Manatí y otras especies en peligro por hipopótamos en el Magdalena Medio

Las hembras se aíslan del grupo durante el parto y permanecen solas con su cría entre 10 y 14 días —e incluso más tiempo— mientras fortalecen el vínculo materno. Durante ese periodo, la cría depende completamente de la leche materna y permanece muy cerca de la madre.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué ocurrió con la bebé hipopótamo rescatada en el Magdalena Medio?
La autoridad ambiental Cornare confirmó la muerte de la cría de hipopótamo, debido a que su estado de salud era sumamente grave y los cuidados veterinarios posteriores no lograron revertir el deterioro de su organismo.
¿Qué factores humanos e iniciales influyeron en el deterioro de la salud de la cría?
La extracción de su hábitat, el contacto con personas sin conocimientos en medicina veterinaria y el hecho de haber sido alimentada con leche comercial mediante teteros por parte de una familia campesina. Al desconocer la fisiología de la especie, esta alimentación inadecuada perjudicó su condición biológica.
¿Por qué es tan complejo que una cría de hipopótamo sobreviva lejos de su madre?
Una cría de esta especie depende al 100 % de la leche materna durante sus primeros meses y tiene un vínculo de apego muy fuerte con su progenitora. De hecho, el proceso de destete solo ocurre entre los 6 y 8 meses de nacida.
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