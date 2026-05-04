Luis Díaz desafía la ciencia y derrumba el mito del cansancio: ya suma 3.760 minutos y rinde más cuanto más juega

Sin embargo, hay casos que desafían esa lógica. Uno de ellos es el de Luis Díaz, quien se ha convertido en la antítesis de ese principio: lejos de disminuir su rendimiento con el paso de los minutos acumulados, parece potenciarlo.

En el fútbol de alto nivel, la gestión de cargas físicas se ha convertido en un aspecto fundamental. Los preparadores físicos insisten en que los jugadores deben ser monitoreados constantemente para determinar si están en condiciones óptimas entre partido y partido. De ahí surge el debatido concepto de la rotación, una herramienta clave para evitar el desgaste y reducir el riesgo de lesiones en calendarios cada vez más exigentes.

Tras la primera semifinal de la Champions League ante el Paris Saint-Germain y medio tiempo más en la Bundesliga, Díaz se consolidó como el jugador con más minutos disputados en su equipo durante la temporada, alcanzando los 3.760 minutos. El colombiano no solo ya rompió su propio récord de minutos sumando sus participaciones con clubes y selección, sino que también está cerca de lograrlo únicamente a nivel de clubes. Todo esto en su primer año con el Bayern Múnich, lo que ha despertado inquietudes sobre el estado físico en el que podría llegar al Mundial.

Díaz rinde más entre más juega

El especialista en preparación física Sebastián Botero, de Fisiolaser Colombia, ofrece una explicación a este fenómeno que, aunque no es común, tampoco es único en el fútbol de élite.

Según Botero, uno de los factores clave es la capacidad de adaptación del cuerpo al ritmo competitivo. Así como un atleta mejora su resistencia, técnica y capacidad pulmonar con el entrenamiento constante, algunos futbolistas logran entrar en un estado óptimo de rendimiento cuando tienen continuidad. En palabras del experto, hay jugadores que “entre más juegan, más se conectan con el juego, más productividad tienen y mejor se afianzan”.

A esto se suma un componente mental. Existen futbolistas con una mentalidad especialmente fuerte, positiva y comprometida, lo que influye directamente en su rendimiento. Esa disposición no solo mejora su desempeño, sino que también reduce las probabilidades de desgaste o lesiones.

Otro aspecto determinante es la recuperación. No todos los jugadores se recuperan de la misma manera. Algunos, como explica Botero, complementan el trabajo médico de sus clubes con tecnología avanzada en sus hogares: cámaras hiperbáricas, presoterapia, láser, saunas infrarrojos, entre otros métodos que optimizan la regeneración física.

Finalmente, el contexto colectivo también juega un papel importante. El fútbol es un deporte de equipo, y el funcionamiento del grupo puede potenciar el rendimiento individual. En ese entorno, un jugador como Díaz logra potenciar sus virtudes y mantener un nivel alto de forma constante.