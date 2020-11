Conozca los detalles de una silleta y su juzgamiento

Anoche mientras usted dormía, los 18 jurados del Desfile de Silleteros de este año estaban reunidos en Plaza Mayor escogiendo los 55 finalistas de la competencia más esperada en la Feria de las Flores cada año.

Lo hacían por medio de fotografías de las silletas que enviaron los 21 grupos de evaluadores que recorrieron ayer 177 casas y fincas en las veredas de Santa Elena. Apreciaron flores nativas como las astromelias, hortencias, margaritas, rosas amarillas, y también otras especies exóticas como las orquídeas y las rosas de todo tipo. Verificaron que las propuestas de 420 silleteros adultos, 50 junior y 40 niños cumplieran con los requisitos mínimos según el tipo (Ver gráfico). En total participaron 510.

Cada grupo evaluador fue con un fotógrafo que capturó 3 imágenes de cada silleta: una frontal, una de la parte posterior y una del silletero con su obra. Sin embargo, la tercera imagen no se mostró al jurado para que la silleta fuera la protagonista. “Posiblemente las más fotogénicas tengan más oportunidades de ganar este año”, dice Erika Londoño, vicepresidenta de la Corporación de Silleteros de Santa Elena.

Hoy a las 6:00 a.m., los finalistas irán al Parqueadero Grajales, en la vereda Mazo, para que de 8:00 a 10:00 a.m. se haga el juzgamiento que podrá seguir en vivo en la plataforma www.feriadelasfloresmedellin.gov.co y en www.elcolombiano.com. Los jurados, como cada año, se revelan solo hasta ese momento.

La Secretaría de Cultura de Medellín explicó que a la hora de escoger las mejores, “los criterios dependen de cada tipo de silleta, pero en términos generales se evalúa la variedad de flores, la estética, el vestuario y hay una valoración personal que también da un puntaje”. Mire el gráfico para ver lo que debe cumplir cada silleta. Los criterios más subjetivos como la creatividad, estética, la disposición artística de las flores se evalúan en todas las categorías.

El ganador absoluto saldrá de los primeros lugares de las cuatro categorías más importantes: tradicional, monumental, artística y emblemática.

Y como este año no se podrá ir a Santa Elena a ver las silletas en vivo, al mediodía los 55 finalistas saldrán a recorrer las calles de Medellín en cuatro rutas diferentes. Tal vez si se asoma esta tarde por la ventana alcance a ver alguna, y si no, a partir del 9 de noviembre estarán exhibidas 350 en Plaza Mayor. El juzgamiento cambió, pero no la oportunidad de ver las flores.