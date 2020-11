El final de esta trova se escucha esta noche

Cartucho está de acuerdo: “Este no es un arte menor, es una expresión oral que debe valorarse porque tiene, además de una versificación característica, un mérito literario importante. Es, en definitiva, un arte de verdad”.

En el festival hay buena competencia, incluso entre conocidos. Un amigo suyo, José Marulanda , a quien en el mundo de la trova llaman “José Miel”, fue su contricante estos días. “Lo importante no es ganar, sino que la gente disfrute de un espectáculo de calidad. Acá importa la trova, no quién sea el ganador”, dice Cartucho. José Miel, por su parte, revela que es la primera vez que participa en este evento.

También, cómo no, siente nostalgia por los silbidos que reprochaban sus equivocaciones. Hoy, sin la gente copando las graderías, participó en el Festival Nacional de la Trova, que celebra su final a las 8:40 de la noche.

Pero ser parte de esos no es poca cosa, dice José Miel. “En las audiciones se presentaron, más o menos, unos 240 trovadores. Siendo la primera vez para mí, es un privilegio estar entre los mejores”, resume el trovador.

José marulanda, un trovador metido a litigante



Para José Miel no hay mejor manera de bajar el estrés que hacer un par de trovas al final del día. A pesar de que es abogado y trabaja litigando, quiere llevar “mensajes con sentido en sus versos”.

¿Cómo es su relación con la trova?

“Soy un abogado litigante que llega a la casa y lo mejor que puede hacer es versear para quitarse el estrés. No soy un trovador muy humorístico, me gusta más enviar mensajes, hacer críticas sociales. Comencé a trovar siendo niño, era el que animaba las fiestas populares. Pero hace dos años inicié a estudiar en forma sobre la trova y ahora quiero ser un profesional”.

Échese una sobre la prenda de 2020, el tapabocas.

Me fascina el tapabocas,/ no sé si tú lo desprecias,/ porque es que ayuda a callar/ todas las palabras necias./ Yo me pongo el tapabocas,/ aquí siempre lo sostengo,/ hoy le agradezco a él/ las orejitas que tengo.

Esta Navidad será atípica. ¿Cómo se la imagina?

Ya viene la Navidad,/ realmente a mí me conviene:/ sepan que yo también tengo/ mis dos bolitas de nieve.

Tengamos en cuenta/ que ya viene la Navidad/ y, así haya distanciamiento,/ permanece la unidad.

¿Qué tal una trova sobre las elecciones en Estados Unidos?

Las elecciones ahora/ son la noticia que impacta,/ espero que allá la democracia/ quede intacta.

Para definir esta batalla: trove sobre la final del Festival

Espero nos acompañen/ haciendo improvisación,/ pa que disfruten el arte/ y toda la tradición./ Pues mañana (hoy)/ estaremos en la semifinal. Digan si registro bien/ o hasta si registro mal.