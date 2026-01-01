Así es como 25 indígenas aprenden español en la IU Digital de Antioquia

Deisy Carolina Tascón Martínez, Ana María Blanquicet Doria y Daniel Mauricio Gutiérrez Morales son tres de los 25 indígenas que aprenden el español como segunda lengua en la Institución Universitaria Digital de Antioquia. Ninguno creyó que podría, después de muchos esfuerzos y sacrificios, hablar tan fluido como quienes dominan el idioma. Actualmente, conviven en sociedad y esperan graduarse pronto para cumplir una de sus más anheladas metas.
Desde el resguardo indígena La Mirla, ubicado en el municipio de Támesis, llegó Deisy, una Embera Chamí que cursa el octavo semestre de Trabajo Social. Gracias a su origen y comunidad, sabe cuatro lenguas: Chamí, Katío, Eyábida y Dóbida; sin embargo, el español era el idioma faltante que quería tener dentro de su amplio vocabulario.