Ruta 14: el recorrido artístico para que descubra galerías en El Poblado

Dice Andrea Domínguez, curadora de La Balsa, que en El Poblado las galerías son “pequeñas lucecitas” en medio de la rumba, la congestión de las calles y el ruido de los carros. No porque el arte allí expuesto sea un contrapeso al turismo o a las formas básicas de entretenimiento que predominan en la zona –en la vida real y también en el papel, tanto lo mainstream como la mal llamada alta cultura deberían convivir, coexistir y, mejor aún, mezclarse–, sino porque, en un lugar donde todo va tan rápido, una galería termina siendo una pausa: un llamado al disfrute desde la calma.

Allí, donde hay alrededor de una decena de galerías, hay un recorrido que permite conocer de manera diferente esta área de la ciudad. Se trata de la Ruta 14, un circuito artístico integrado por cuatro galerías ubicadas en El Poblado. Policroma, La Balsa, La Cometa y La Bruja Riso son los espacios dedicados al arte y la cultura que hacen parte de esta iniciativa que nació hace ocho años para unir esfuerzos y públicos interesados en la obra de artistas locales y nacionales. “La idea surgió porque dijimos: ¿por qué no hacemos una ruta de galerías, si geográficamente estamos muy cerca unas de otras? En Bogotá hay un barrio que se llama San Felipe, que tiene una movida artística y cultural muy fuerte, con muchos artistas y galerías. Allí, las galerías suelen inaugurar en fechas iguales o similares, porque eso hace que el público se mueva. Ese era solo un referente, pero desde ahí podíamos empezar a sumarnos, sobre todo porque en Medellín, en esa época, no había una presencia tan fuerte de espacios de arte como la que hay ahora. Con el tiempo, ese movimiento ha ido creciendo”, cuenta Paula Builes, directora de Policroma y una de las fundadoras de la Ruta. Al inicio, este circuito estaba conformado por esta galería, La Balsa, Lokkus y Benito Garage. Las paradas han ido cambiando –Casa Tragaluz también hacía parte de ella hasta que anunció su cierre definitivo a finales del 2025–, pero la apuesta por visibilizar espacios dedicados al arte en esta zona ha permanecido. Para lograrlo lo que hacen, por ejemplo, es programar inauguraciones de exposiciones en conjunto, con el fin de que las cuatro galerías estén abiertas durante los mismos horarios para que así las personas puedan visitarlas en una misma jornada. O si uno está en El Poblado, pero no hay inauguraciones, la Ruta –cuya programación puede encontrarse en Instagram como @ruta14mde– sirve de guía para hacer un recorrido artístico por la zona: si uno prefiere ir de bajada teniendo la Calle 10 como referencia, lo ideal sería iniciar por Policroma, ubicada en el edificio Wake; luego visitar La Cometa, que está en el Hotel Click Clack; de ahí pasar a La Balsa, en plena 10, y después ir a La Bruja, al frente del antiguo Colegio Palermo. Esta es la historia de cada una de las galerías que hacen parte de este recorrido:

Galería Policroma

Ocho años después de abrir sus puertas en su primera sede al frente del antiguo Colegio Palermo, Policroma quiere seguir siendo “el trampolín o la puerta de entrada de artistas jóvenes y emergentes”, como asegura Paula, su directora. Ahora desde el segundo piso del edificio Wake, y gracias a la trayectoria de la galería, en su listado de artistas representados no solo están aquellos que apenas inician su carrera, sino nombres de mediana y larga trayectoria como es el caso de Angela María Restrepo, una de las grandes figuras del grabado en Medellín. Las líneas curatoriales o, en palabras más simples, el sello de Policroma es que las obras que allí se exponen giran alrededor de dos temáticas: la relación del ser humano con la naturaleza y el mundo intimo de los artistas. Como ejemplo de la primera, Builes menciona a Escuchar con los ojos, una de las exposiciones que actualmente está en la galería y que es producto del trabajo que el fotógrafo Stephen Ferry ha realizado durante 20 años junto a los pueblos arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y en la segunda categoría podría entrar la otra exposición que está en Polícroma, que es El anhelo de que un extraño sonido haga un poema, de Antonio Imedio, un conjunto de obras atravesadas por el recuerdo, los objetos cotidianos y el deseo. En esta galería cada mes y medio hay una exposición nueva. En la historia de Policroma, solo por mencionar algunas, dice Paula que algunas de las más destacadas han sido Fábrica de afectos, del artista y arquitecto Antonio Yemail, que consistía en un espacio arquitectónico a escala real diseñado para gatos; la revisión histórica a la obra de Angela María Restrepo y también Ópera naturalis, de Angélica Teuta, artista ganadora del Premio Luis Caballero en 2025, el galardón de arte más importante a nivel nacional.

Galería La Balsa

Esta es una de las piezas de Soltar la presa ¡AUU!. FOTO JULIO HERRERA

En plena Calle 10, media cuadra antes de llegar al Parque Lleras, está La Balsa, la sede en Medellín de la galería fundada por la arquitecta Ana Patricia Gómez en 2014 en Bogotá. La de la capital antioqueña fue su segunda sede en el país, en una casa de los años treinta de fachada blanca en la que durante más de dos décadas estuvo la Galería de la Oficina, del curador Alberto Sierra, una de las figuras claves del arte en Antioquia.

En esta galería hay dos programas: uno de ellos es la sala de proyectos, un salón pequeño en el que tienen cabida formatos no tradicionales o exposiciones pequeñas, y el otro es la sala central, donde se encuentra la exposición principal de la sede. “Lo más importante para La Balsa es que haya un sentido de investigación en la propuesta del artista, una inquietud, ya sea material o conceptual, y que esa pregunta atraviese su obra de manera constante”, explica Domínguez, coordinadora de la sede de Medellín. Actualmente, allí se puede ver Trazar el mundo: acercar el firmamento, una exhibición colectiva que reúne las obras de 24 artistas entre los que se encuentran Martha Lucía Ramírez, Fredy Clavijo y Ricardo Muñoz Izquierdo. Son más de 40 piezas producto de una selección abierta que hizo La Balsa que reflexionan sobre las experiencias de los creadores sobre el dibujo que, como cuenta Andrea, es una de las formas del ser humano acercarse al mundo, al tiempo que es el origen del diseño o del quehacer creativo.

La Bruja Riso

31 publicaciones ha realizado La Bruja en su papel como editorial. También es espacio expositivo y librería. FOTO Manuel Saldarriaga

La Bruja Riso nació de El Faire, la feria de ilustración, historieta y fotografía de Medellín, que tuvo su última y séptima edición en 2022. Gracias a la experiencia con el evento, en 2018 los fundadores de La Bruja, Ximena Escobar y Andrés Smith, viajaron a Londres a una feria de diseño gracias a una beca, y allí se encontraron con que la risografía, una técnica de impresión, era muy popular en el norte en proyectos creativos. Al regresar a Colombia, se pusieron en la tarea de buscar talleres creativos de esta técnica en el país y descubrieron que en Medellín no había ninguno. Fue en ese mismo 2018 cuando decidieron comprar una máquina de risografía y abrir el taller. Hoy La Bruja es todo un ecosistema creativo independiente: taller de impresión, tienda especializada, editorial y espacio expositivo. Cuando se entra, lo primero que aparece es la tienda: libros de artista, fanzines, pósteres, publicaciones propias y de otros proyectos afines. Detrás, el taller.

La risografía es el corazón técnico y conceptual del lugar. Es una tecnología que está a medio camino entre el offset y la serigrafía, que imprime un color a la vez y exige copias: no está pensada para hacer una sola pieza. “El mantra del taller es abrazar el error”, dice Andrés. Esa imposibilidad de que las tintas encajen perfecto hace que cada copia sea diferente. De los espacios que conforman la Ruta, La Bruja es el que guarda más diferencias frente a una galería tradicional. Explica Andrés que se consideran a sí mismos no como galería, sino como un espacio expositivo, y que sus muestras –que pueden ser entre cuatro y cinco al año– suelen estar conectadas con un proyecto editorial, con el fin de expandir la exposición a otros formatos y relatos. Hasta ahora, La Bruja ha realizado 31 publicaciones. Su especialidad es el libro de artista, la ilustración y la historieta. Es en estas piezas donde también reside su diferencia, ya que en este lugar, ubicado al frente de la antigua sede del Colegio Palermo, la obra de arte es el libro. “La publicación no es únicamente lo que dice adentro; el libro es una pieza artística en sí misma. El objeto también habla, también construye sentido”, asegura Andrés. Entre algunos de los proyectos de sus ocho años se encuentran Apocalípticas, de Raquel Moreno, que reúne dibujos de mujeres protagonistas de películas de terror en el momento en que aceptan su maldad; y Piedras y estrellas, un fotolibro de Juliana Gómez que se pregunta qué habría pasado si el Apolo 11 hubiera estado compuesto por mujeres.

Galería La Cometa

Esta obra hace parte de la exposición Travesía por la zona tórrida, de la artista Mónica Meira. FOTO Julio Herrera