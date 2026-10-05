Nadia cumplió su sueño y ahora tiene su tienda deportiva

Nadia Agudelo es originaria de Chigorodó, se crió en Medellín, y en sus juegos de infancia siempre había preferido tener una tienda. Juntaba los tarros que encontraba por la casa y con la sumadora de su padrastro fingía que tenía la caja ocupada. Llegó a Uramita, el municipio que llama con cariño el ombligo del mundo, en el año 2000. Se encontró un ambiente muy diferente al que conocía.

Al principio no se amañaba, pero se enfrentó a lo desconocido con lo que antes era un juego. Empezó a vender pollos y artículos de Navidad puerta a puerta. También emprendió con un quiosco en la cancha, lugar de encuentro del municipio, donde veía de primera mano lo que necesitaban los deportistas y sus familias. Trabajaba sola y se cargaba canastas al hombro bajo el sol para llevar la mercancía: dos cajas de cerveza llenas de subida y vacías de bajada, listas para ser cargadas con otra tanda. El trabajo no dio frutos de inmediato. Muchos días no vendía y su esposo le recomendaba que cerrara y buscara otra idea. Su terquedad la llevó lejos.

En su día a día descubrió que faltaban implementos para el deporte y ella quiso ser quien los trajera primero. En una vitrina y una habitación, prestadas las dos, empezó a acomodar surtido deportivo. La vitrina le quedó pequeña y tuvo que buscar un local, que también se quedó pequeño para toda su mercancía, hasta que encontró uno en el que logró acomodarse. Además, pudo agregarle una papelería. Así, en 2005, la idea se convirtió en la Tienda Deportiva WN.

Su local ya no está en una habitación prestada, sino en la que también es su casa. Está lleno de balones, guantes, maletas, papelería y cachivaches. Con las ganancias paga el crédito de vivienda, además años atrás pudo comprar su casa en Necoclí. “Siempre quise tener mi casa allá y con el negocio lo pude hacer”, dice.

En el proceso, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia le ha ayudado a consolidarse. Nadia destaca las capacitaciones. Ha ido a muchas y recuerda especialmente en la que le enseñaron a acomodar su negocio para hacerlo más atractivo. También aprendió a manejar WhatsApp Business y las condiciones que le debe garantizar a un empleado para que todo sea legal. Ha visto el apoyo que significa para los emprendimientos locales y espera con emoción que otros colegas se registren para disfrutarlo.

Cuando conversa, no puede evitar resaltar la labor de otros emprendedores. Confiesa que se molesta cuando no apoyan el talento local. Su trayectoria en el comercio la terminó de enamorar del pueblo y la convirtió en un referente que no cambia por nada. “Yo no me voy de Uramita, amo Uramita, lo que soy, lo soy por Uramita”.