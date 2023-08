Experiencias para compartir

José Harold Gómez Romero, beneficiario de esta iniciativa, destacó el formato de Reto 21, la diversidad de los temas y los conocimientos que se transmiten. “Lo que he aprendido es que los adultos mayores tenemos mucho para ofrecer a la sociedad, que tenemos toda la capacidad para crearnos un espacio en este mundo desde nuestras vivencias y conocimientos, y que podemos hacer de esta nueva etapa algo memorable”.

Por su parte, Dennys Nieto valoró que esta iniciativa le brinda oportunidades para fortalecer sus habilidades emprendedoras, lo que le permite seguir sintiéndose útil y renovada. “Con el Reto 21 he aprendido la importancia de la creatividad y de la planificación estratégica y, en el campo del emprendimiento, también he podido entender la importancia de identificar las oportunidades de negocio y diseñar estrategias efectivas que me permitan llegar a un nuevo nivel”.

