En Urabá se lanzó Alianza Empleos Verdes, una iniciativa que busca preparar a jóvenes, mujeres y personas con discapacidad para acceder a oportunidades laborales vinculadas con sectores como la agricultura sostenible, la agroindustria ecoeficiente y la restauración ecológica. Alianza Empleos Verdes llega a los municipios de Necoclí, Apartadó, Carepa y Chigorodó con una apuesta por el empleo digno, la formación y el fortalecimiento del talento local. La alianza hace parte de la estrategia de inversión sostenible Global Gateway de la Unión Europea y tendrá una duración de 42 meses. En ese periodo, desarrollará procesos de formación para el trabajo, certificación de competencias, orientación e intermediación laboral y fortalecimiento de ecosistemas de empleo. “Como Unión Europea creemos profundamente en el capital humano, porque es el que hace que pasen las cosas. En Urabá, las empresas que están acá se pueden convertir en catalizadores de nuevas inversiones, nuevas cadenas de valor y nuevos empleos. Por eso es tan valioso preparar el capital humano que está en la región”, afirmó François Roudié, embajador de la Unión Europea en Colombia.

Un territorio con potencial

Urabá tiene condiciones para convertirse en un escenario clave de la transición verde. A su potencial agrícola y agroindustrial se suman nuevos desarrollos de infraestructura, como Puerto Antioquia, terminal desde donde sale cerca del 70 % del banano que llega a la Unión Europea. El puerto representa, además, una plataforma logística que conecta a esta subregión con el mercado europeo y el mundo. A su alrededor se mueve un ecosistema empresarial que también explora alternativas para hacer más sostenible la producción y generar nuevas oportunidades para el talento local. Ese fue uno de los focos de la visita de dos días que realizaron a Urabá François Roudié y representantes del Equipo Europa, acompañados por el Grupo GreenLand, Uniban y otros aliados, con motivo del lanzamiento de la alianza. Durante el recorrido, la delegación visitó empresas como Hub 360, We Agro, BioOrigen y Control B, del Grupo GreenLand, para conocer experiencias de agroindustria sostenible y soluciones que aportan al desarrollo regional, así como iniciativas que buscan fortalecer el talento y la competitividad de Urabá.

François Roudié, embajador de la Unión Europea en Colombia. Foto: cortesía.

El talento como punto de partida

En esta región, la Fundación GreenLand y Uniban Fundación estarán al frente de la Alianza Empleos Verdes. Su trabajo estará enfocado en formación técnica, desarrollo de habilidades socioemocionales, orientación ocupacional e intermediación laboral. La iniciativa busca acercar a jóvenes, mujeres, personas en proceso de reincorporación, sobrevivientes del conflicto y otras poblaciones vulnerables a oportunidades de empleo en actividades relacionadas con la economía verde. “En GreenLand creemos que la sostenibilidad solo cobra verdadero sentido cuando genera oportunidades para las personas. Por eso asumimos este compromiso convencidos de que invertir en formación, empleabilidad e inclusión es también una forma de fortalecer el desarrollo de Urabá y construir territorios más competitivos y equitativos”, expresó Víctor Manuel Henríquez Restrepo, CEO del grupo.

La formación busca centrarse en los sector con mayor previsión de crecimiento. Foto: cortesía.

Formarse para los empleos que vienen