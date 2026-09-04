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Hoy no solo se busca tomar una buena foto, sino tener herramientas para crear, editar, grabar y compartir contenido durante todo el día. El OPPO Reno16 5G llega a Colombia con funciones que apuntan precisamente a esas nuevas formas de relacionarse con el smartphone.

  • Las redes sociales cambiaron la manera de usar el celular y el OPPO Reno16 responde a las necesidades actuales. FOTO: Cortesía
    Las redes sociales cambiaron la manera de usar el celular y el OPPO Reno16 responde a las necesidades actuales. FOTO: Cortesía
  • Entre los estilos de foto de Pop Camera están Película Instantánea, Cámara Digital, Fuga de Luz y Porta Film. FOTO: Cortesía
    Entre los estilos de foto de Pop Camera están Película Instantánea, Cámara Digital, Fuga de Luz y Porta Film. FOTO: Cortesía
  • Videos verticales, historias, videollamadas y fotografías grupales hacen que la cámara frontal tenga cada vez mayor protagonismo. FOTO: Cortesía
    Videos verticales, historias, videollamadas y fotografías grupales hacen que la cámara frontal tenga cada vez mayor protagonismo. FOTO: Cortesía
hace 60 minutos
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El celular dejó de ser hace tiempo un dispositivo destinado únicamente a llamadas, mensajes o consultas rápidas. Para millones de personas también es cámara, herramienta de trabajo, plataforma de entretenimiento y, en muchos casos, el principal equipo para crear contenido. En Colombia, 36,8 millones de identidades de usuarios estaban activas en redes sociales a comienzos de 2025, según DataReportal.

En ese escenario, la pregunta frente a un nuevo smartphone ya no es solamente qué tan potente es, sino qué permite hacer con él. La serie OPPO Reno16 busca responder a esa pregunta con una propuesta centrada en fotografía, creación de contenido y autonomía, tres aspectos que hacen parte de la experiencia cotidiana de quienes utilizan el teléfono para mucho más que comunicarse.

Una cámara pensada para crear

Entre los estilos de foto de Pop Camera están Película Instantánea, Cámara Digital, Fuga de Luz y Porta Film. FOTO: Cortesía
Entre los estilos de foto de Pop Camera están Película Instantánea, Cámara Digital, Fuga de Luz y Porta Film. FOTO: Cortesía

Una fotografía puede ser el comienzo de una historia, un recuerdo de viaje, una publicación o un video para redes sociales. Por eso, el OPPO Reno16 5G incorpora Pop Camera, una función que permite experimentar con ocho estilos de imagen inspirados en diferentes estéticas fotográficas.

La apuesta también se extiende a la cámara frontal. El Reno16 incorpora una cámara de 50 MP con un campo de visión de 100°, una configuración que permite ampliar el encuadre cuando se trata de selfies grupales, paisajes o videos en los que se quiere mostrar algo más que el rostro de quien está frente a la cámara.

Videos verticales, historias, videollamadas y fotografías grupales hacen que la cámara frontal tenga cada vez mayor protagonismo. FOTO: Cortesía
Videos verticales, historias, videollamadas y fotografías grupales hacen que la cámara frontal tenga cada vez mayor protagonismo. FOTO: Cortesía

Más posibilidades para los retratos

La fotografía móvil también ha evolucionado gracias a la incorporación de diferentes distancias focales. En el caso del OPPO Reno16 5G, el telefoto de 3.5X permite capturar sujetos desde una mayor distancia y explorar perspectivas distintas.

La función puede ser especialmente útil en retratos, viajes, conciertos o situaciones en las que acercarse físicamente no resulta conveniente. Pero también representa una herramienta creativa: cambiar la distancia desde la que se fotografía modifica la composición y permite decidir cómo se quiere contar visualmente una situación.

Autonomía para un día que no termina

Todas esas bondades que se destacaron previamente pierden utilidad si la batería es deficiente. Por eso, el OPPO Reno16 cuenta con una batería de hasta 6.700 mAh, mientras que el Reno16 F llega hasta 7.000 mAh. Ambos incorporan carga rápida SUPERVOOC de hasta 80 W, dependiendo de la versión.

De acuerdo con pruebas de laboratorio de OPPO, el Reno16 puede alcanzar hasta 2,73 días de uso, mientras que el Reno16 F llega hasta 2,68 días. En cuanto a la carga, el Reno16 puede pasar del 1 % al 100 % en aproximadamente 59 minutos y el Reno16 F en unos 62 minutos con SUPERVOOC de 80 W.

La evolución de los smartphones también refleja la transformación de los hábitos de sus usuarios. Si antes la cámara era una función más dentro del teléfono, hoy puede ser una de las razones principales para elegir un equipo. Lo mismo ocurre con la batería: cuando el celular concentra buena parte de las actividades diarias, permanecer conectado durante más tiempo se convierte en una necesidad práctica.

Así, la serie OPPO Reno16 combina fotografía, creación de contenido y autonomía, una propuesta dirigida a quienes buscan sacar mayor provecho de su smartphone. Tanto el OPPO Reno16 y el OPPO Reno16 F están disponibles en Colombia a través de los principales operadores y tiendas de cadena del país.

* Contenido en colaboración con OPPO.