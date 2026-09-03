El Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), en alianza con las alcaldías de Barbosa, Bello, Copacabana y Girardota, desarrolla 17 proyectos estratégicos de infraestructura física. Las obras abarcan sectores como educación, cultura, espacio público, movilidad humana, conservación patrimonial, seguridad, recreación, primera infancia, conectividad ecosistémica, paisajismo y economía circular, esta última reconocida como Hecho Metropolitano en 2026.
La ejecución de este paquete de proyectos contempla una inversión cercana a los $170.000 millones durante el actual cuatrienio, con recursos aportados por el Área Metropolitana y las cuatro administraciones municipales del norte metropolitano.
A este balance se suman cuatro obras que el AMVA terminó y puso al servicio de las comunidades entre 2024 y 2025, luego de recibirlas en ejecución de la administración anterior. En conjunto, estas intervenciones representan una inversión superior a los $50.200 millones.
Entre ellas están el Hospital San Rafael y la segunda entrada del municipio, que incluye un acceso vial y un puente sobre el río Aburrá-Medellín, en Girardota; así como el puesto de salud de El Hatillo y el puente La Estación, en Barbosa. Estas obras buscan ampliar y mejorar la infraestructura disponible para las comunidades y responder a necesidades de conectividad y acceso a servicios en el territorio.