El arte no es un lujo, es un derecho. Esa es la premisa con la que funciona Artes para la Paz, un programa del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, que está enfocado en ampliar el acceso a los procesos de formación artística y cultural para las niñas, niños, jóvenes y adolescentes. Para ello, trabaja en el aprendizaje técnico en música, danza, teatro, artes visuales o creación literaria, a su vez que promueve la creatividad, la confianza, el trabajo colectivo y el respeto por el entorno.
La iniciativa tiene presencia en los 32 departamentos y en más de 800 municipios. Por ejemplo, en Antioquia, está presente en 82 municipios como Barbosa, Copacabana, Amagá, Angelópolis, Caucasia, El Bagre, Puerto Berrío, Puerto Triunfo, Ciudad Bolívar, Jardín, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, entre otros. Además, cuenta con 50.293 beneficiados y 753 artistas formadores que permiten crear procesos de formación, creación y encuentro para fortalecer la memoria, la paz en los territorios y la transformación social a través del arte.